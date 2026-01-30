Las diferencias en los números que manejan las diferentes instituciones y asociaciones sobre a cuántas personas afectará el decreto del Gobierno para la regularización de inmigrantes. El delegado del Gobierno en las islas lo cifró en 10.800 en todo Balears, pero según la edil de Podemos Guadalupe Nauda, que lleva años luchando por la regularización, solo en Ibiza afectaría a unas 5.000 personas, lo que crea muchas dudas sobre los números aportados por el Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la asociación de ecuatorianos de Ibiza habla de unas 1.500 personas de esa nacionalidad solo en la isla.

Llama la atención

El anuncio del Consell de Ibiza de que va a intervenir en los tótems instalados en las paradas de autobús hace ya tiempo por Red.es, para conectarlos con el servidor de la compañía Alsa y que puedan mostrar a los usuarios los tiempos de espera y otros avisos en tiempo real. El caso es que muchos de esos tótems están ya muy deteriorados y necesitarán de una puesta al día para poder entrar en funcionamiento. Algunos están claramente oxidados o rotos y habrá que ver si se puede actualizar su tecnología.