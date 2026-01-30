La ITV de Ibiza se pagará por anticipado para acabar con el 40% “de citas fantasma”

Si usted intenta sacar hoy una cita para que su vehículo pase la ITV, la fecha más próxima es el 25 de mayo, dentro de casi cuatro meses. El Consell cree que parte de esa dilación se debe al atasco que provocan quienes revenden y especulan con esas citas, por lo que ha ideado una estrategia para acabar con esas prácticas: a partir de ahora, quien quiera pasar esa inspección deberá pagarla por anticipado. Hasta ahora cabía la posibilidad de abonarla el mismo día en que se pasaba la ITV. Eso se ha acabado.

Para ese fin, el pleno ha aprobado este viernes la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de ITV con el objetivo de “evitar casos de gente que bloquea citas”, lo cual “perjudica ese servicio”. Cree el conseller de Gestión Económica, Salvador Losa, que pagar por adelantado la inspección evitará “que la gente las venda, especular con ellas o las emplee para usos para los que no están destinadas”. Además, espera que esta medida acabe con ese “más de un 40%” de propietarios que no se presentan a las citas de la ITV. O avisan a tiempo de que no irán, o perderán su dinero: “Se han de reducir las citas fantasma”, afirma.

Subida paralela de tasas

Losa reconoce, como se recuerda desde Vox y desde el PSOE, que además se ha aprovechado ese cambio de estrategia para subir el coste de las citas: “Es una tasa que debe cubrir el coste del servicios, que estaban infrafinanciados, por lo que había que subirlos”, justifica. Asegura, no obstante, que los precios son más caros en Menorca y “más baratos que la media nacional. No es excesiva la subida”.

Losa asegura que los precios son más caros en Menorca y “más baratos que la media nacional. No es excesiva la subida”

Vox propone “un modelo más liberalizado”, con talleres que hagan esa ITV. Y motiva su abstención en que se opone a “la subida de la presión fiscal” que supone el cambio de tarifas.

Desde el PSOE, Víctor Torres critica que se pague más “pero que el servicio no mejore”, así como el “colapso” que padece la ITV: “En vez de invertir en más personal o en más líneas de inspección, optan por recaudar más”. Losa afirma que ya tienen ofertas para nuevas ITV móviles en la isla. Torres pone en duda que “realmente” las “esperas interminables” para tener una cita en las ITV de Ibiza se deba a quienes no se presentan a la cita”, y asegura que la situación ha llegado a tal punto que “muchos acaban desplazándose a Palma o a la Península para pasar allí la inspección: se llevan el coche y de paso lo llenan con compras”.