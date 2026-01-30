Ibiza quiere dos escaños más en el Parlament balear

Ibiza planteará en el Parlament dejar de tener menos consellers que Menorca e incrementar en dos los que ya posee. Lo hará después de que este viernes haya aprobado mayoritariamente en pleno una moción presentada por Unidas Podemos en la que se propone la tramitación de una proposición de ley para la modificación de la Ley electoral de Balears 8/1986, de 26 de noviembre, de manera que se adecúe la representación electoral de la isla de Ibiza en la cámara balear “en proporción a su población”. Faltó el voto de Vox para que esta decisión fuera unánime.

Se propone que Ibiza tenga dos escaños más, lo cual no afectaría “a la representatividad de Menorca”, según destacó el conseller de UP Óscar Rodríguez, que avisa de que no tiene claro cómo se tomarán esta iniciativa en el resto de islas: “No es un tema que esté en la agenda política de Palma ni es un plato que quieran comerse allí”.

"Legítima y justa"

No obstante, califica de “legítima y justa esta reivindicación”, que lleva años planteándose sin que prospere: “Es una anomalía que hay que subsanar”, si bien reconoce que la cercanía de las elecciones autonómicas, dentro de año y medio, supone un obstáculo. “Nos vemos en Palma. Les lanzamos la pelota a nuestros compañeros diputados”, ha dicho en ese sentido, como si no tuviera claro que prospere. Espera, eso sí, obtener el “apoyo transversal del PP y PSOE” y que este asunto “no se vuelva a discutir en el pleno” de Ibiza.

Vox se opone, a pesar de la “exposición brillante de Rodríguez”, por varias razones: no está “a favor de que un Parlament tenga potestad legislativa”, ni que “un voto valga menos en un sitio que en otro”. Esto último porque cree que Mallorca es la peor parada: “En realidad, son los mallorquines los que salen perdiendo, pues Ibiza y Menorca están sobrerrepresentadas”. No obstante está a favor de “aumentar la representatividad de Ibiza respecto a Menorca”, por motivos obvios: tiene mucha más población.

Para el conseller popular Mariano Juan, es hora de “señalar que hay un elefante en la sala, esta realidad incómoda, en el Parlament”

Para la socialista Elena López, “no es una demanda que esté en la calle”, por la que clame la ciudadanía, a pesar de lo cual “ya es hora de solucionar esta situación”. Pero también es hora, dice, de que “el presidente del Consell se arremangue y trabaje con sus compañeros de partido” para lograr el objetivo de aumentar la representatividad de Ibiza.

