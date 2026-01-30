Ibiza apuesta por desbloquear suelo para construir viviendas para residentes a precio fijo

El PSOE ha visto frustrada su intención de que el PP respaldase en el pleno del Consell celebrado este viernes su moción para la adopción de medidas urgentes en favor de la construcción de vivienda para el uso de primera residencia de los ciudadanos de Ibiza, que viven “una situación dramática” debido a un “problema estructural que afecta transversalmente a toda la sociedad y sectores económicos” de la isla, según ha expuesto la consellera socialista Elena López, para quien “no se puede dejar el acceso al mercado mobiliario en manos de especuladores”.

Tras la negativa del PP a apoyar la propuesta, López ha echado una soberana bronca a Mariano Juan, responsable de Territorio: “Ustedes siempre creyeron que el mercado lo arreglaría y el mercado les ha dado una bofetada en la cara”, le ha espetado, al tiempo que le ha acusado de usar siempre “excusas” en asuntos relacionados con la vivienda, y de “sectarismo”, esto último no está claro por qué.

“Ustedes siempre creyeron que el mercado lo arreglaría y el mercado les ha dado una bofetada en la cara” Elena López — Consellera del PSOE

"Ahí nos encontraremos"

Sin embargo, y pese a que en principio el rechazo del PP hacía presagiar que el debate quedaría ahí enquistado, Mariano Juan ha abierto una puerta a posibles acuerdos en materia de vivienda, sobre todo porque, en el fondo, hay puntos en los que PSOE y PP coinciden. En ese sentido, Juan detecta en la moción socialista “un cierto cambio de discurso, o al menos una matización en su discurso (…) Ha pasado del ‘no se puede construir más’ al ‘hay que construir para residentes’”. “Cuando se aprobó el decreto ley de proyectos residenciales estratégicos -ha recordado el conseller-, ese proyecto de ley que permite que en un suelo urbanizable que esté calificado como vivienda libre se construyan pisos libres para residentes y a precio limitado, escuché frases como bomba de cemento, vender el territorio… Y ahora dicen que hace falta construir más casas para los residentes. Y en eso estamos de acuerdo. Y ahí nos encontraremos”.

Así, Mariano Juan asegura que el PP está dispuesto “a abrir el debate de la vivienda de precio limitado para residentes con un mínimo de empadronamiento en cada uno de los municipios y a precio limitado”. Y para residentes que lleven “unos años, cinco o diez…”. En ese sentido, ha hecho en el pleno un llamamiento a contactar con la institución “a todo propietario que tenga suelo urbano vacante o suelo urbanizado no desarrollado por algún trámite burocrático, y que esté dispuesto a pasar de vivienda libre a vivienda de precio limitado o a protección oficial o a las dos cosas, a cambio de un aumento de edificabilidad, de parámetros urbanísticos. A cambio de una compensación”. Asegura que esos propietarios tendrán “un aliado en el Consell”, que les acompañará “de la mano a todas las administraciones competentes para tramitar sus modificaciones de planeamiento, de manera que puedan convertir esos suelos urbanizables bloqueados de vivienda libre a vivienda para residentes con un mínimo de empadronamiento y a precio limitado”.

Pisos vacíos y población flotante

Un punto de encuentro desde el que se pueden fraguar acuerdos, quien sabe, si bien Juan advierte que el PSOE ha olvidado en su moción incluir otros aspectos esenciales que afectan al problema de la vivienda: “No hablan de la problemática de los pisos vacíos, que según el INE aquí son miles. Y, sobre todo, de las razones de por qué están vacíos todo el año”. También echa en cara al PSOE ignorar a la población flotante: “Aquí hay 30.000 trabajadores que vienen cada año a trabajar tres, cuatro o cinco meses. Y luego se van”.

Más reproches a su moción: “Tiene una ausencia total de definición. ¿Qué es un residente? (…) No hablan de un empadronamiento con un mínimo de antigüedad. Si no, aquí cualquier europeo puede venir a empadronarse mañana y comprar vivienda”. Y tampoco concreta qué precio debería tener, destaca Juan.

En cuanto a las competencias para actuar, el Consell, según Juan, poco puede hacer, pues “no es competente en materia de vivienda y no puede decir si los usos pueden ser para primera vivienda o para segunda residencia. Y tampoco regula el suelo urbano. (…) Las competencias para la tramitación del planeamiento urbanístico son de los ayuntamientos”. Eso sí, la institución insular, recalca el conseller de Territorio, coordina “las políticas de las administraciones públicas”: “Y ahí podemos hacer cosas”.

El Consell como coordinador

“Nosotros estamos dispuestos a abrir el debate de qué ocurre con las residencias para temporeros” y la “presión” que ejercen estos en el mercado inmobiliario, ha apuntado Mariano Juan: “Empresarios, sobre todo del sector turístico, están alquilando pisos que no estaban pensados para eso, para que estén ocupados cuatro o cinco meses. Y el resto del año están vacíos. Esto es importante porque no estamos hablando de mil personas. Estamos hablando de 30.000 trabajadores”. Juan propone hablar de qué hacer “para habilitar zonas en las que los temporeros puedan vivir con dignidad”. Eso sí, “ni barracones, ni chabolas, ni caravanas, ni lo que estamos viendo”.

A juicio del conseller de Vivienda, en ese análisis de las causas y de las soluciones al dramático problema de la vivienda deben participar todos y no sólo los partidos políticos. Por ejemplo, deberían aportar sus ideas los agentes de la propiedad inmobiliaria, los colegios profesionales, los administradores de fincas, la sociedad que padece a diario los alquileres abusivos, los propietarios de pisos vacíos… Apuesta Juan por crear “un foro de debate” en el que haya “un intercambio de ideas con toda la sociedad”, con el Consell “coordinando, proponiendo, impulsando” para llegar a acuerdos.