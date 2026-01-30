La historia de Rex, un perro de Ibiza dado en adopción: "si ese día no lo hubiésemos recogido, habría muerto"

Rex es un perro de casi 11 años que fue rescatado en condiciones extremas el pasado 28 de agosto de 2025. Tras meses de un intenso tratamiento veterinario, su historia tiene hoy un final esperanzador. El Ayuntamiento de Ibiza ha querido compartir su caso, ya que el animal ha sido finalmente adoptado.

Según ha informado el Consistorio, la Policía Local de Ibiza recibió ese día el aviso de un particular alertando de la presencia de un perro en muy mal estado en el aparcamiento del concesionario de Toyota. Hasta el lugar se desplazaron también profesionales del Centro de Protección Animal de Sa Coma.

Al llegar, el animal intentó huir y se dirigió hacia la zona donde se encontraba su propietario, que residía como okupa en una parcela situada frente al gimnasio Bfit, junto al asentamiento, donde vive una manada de perros. Rex presentaba a simple vista un estado deplorable que hacía temer seriamente por su vida.

Ante la gravedad de la situación, el veterinario de Sa Coma siguió al animal hasta localizar al propietario, que figuraba como tal en el chip. Se le informó de que debía entregar al perro o sería denunciado por maltrato animal. Finalmente, accedió a firmar la renuncia voluntaria y el personal del centro pudo hacerse cargo de Rex, que apenas podía mantenerse en pie.

Estado de Rex el día que lo encontraron. / AE

El perro fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, donde quedó ingresado. Estaba plagado de pulgas hasta el punto de que el color de su cuerpo parecía otro. Tras administrarle el antiparasitario, a la mañana siguiente su jaula amaneció cubierta por una capa de pulgas muertas.

Las pruebas veterinarias revelaron que Rex era positivo en filaria, conocida como el gusano del corazón, y que además tenía un tumor de muy mal aspecto que requería intervención quirúrgica. Sin embargo, para poder operarlo era imprescindible tratar primero la filaria, ya que la anestesia resulta muy peligrosa en animales con este parásito.

El tratamiento de Rex

El tratamiento contra la filaria se prolongó durante 90 días, con la administración inicial de antibióticos y posteriormente del fármaco antiparasitario mediante inyecciones en fechas muy concretas. La evolución fue positiva y Rex comenzó a recuperar peso y fuerza.

El pasado 5 de enero fue finalmente operado del tumor, que tras su análisis resultó ser maligno. Para comprobar si la enfermedad se ha extendido, se le ha practicado un TAC y se está a la espera del informe del radiólogo para determinar si será necesaria quimioterapia. Por el momento, según el Ayuntamiento, las sensaciones son buenas.

A la persona que lo ha adoptado se le ha indicado que vigile si el bulto reaparece o si detecta cualquier cambio en el animal y que lo comunique de inmediato.

Durante su estancia en Sa Coma, Rex se convirtió en uno de los perros más queridos del centro. “Ha sido el más alegre de todos, súper agradecido, extremadamente cariñoso y feliz, y no ha mostrado ningún mal comportamiento ni hacia personas ni hacia otros animales”, destacan desde el Ayuntamiento de Eivissa.

El concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez, ha subrayado la importancia del rescate: “Creemos que posiblemente si ese día no hubiese sido recogido, lo más seguro es que hubiese muerto en unos días”. Jiménez ha añadido que, pese a que Rex tiene casi 11 años, “bien controlado, se espera que dure mucho tiempo más”.