Esta es la hamburguesa de Ibiza que compite por ser la mejor de España

Elaborada con carne madurada y una mayonesa de kimchi, la hamburguesa destaca por su equilibrio entre el picante, el dulzor y la cremosidad

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza vuelve a colarse en el mapa gastronómico nacional gracias a 'Spicy Caramel Dry Aged', la hamburguesa con la que The Kitchen 62 participa en el IV Campeonato de Burgers de España, un certamen que reúne a algunas de las mejores propuestas del país.

"La receta de la hamburguesa parte de una base contundente y muy cuidada: 200 gramos de carne de vaca dry aged, madurada durante 40 días, un proceso que potencia al máximo el sabor y la textura de la carne. A partir de ahí, la burger se construye a base de contrastes pensados al detalle", explica la página web del concurso.

"El queso cheddar irlandés y el bacon crujiente aportan el guiño a la tradición clásica de la hamburguesa, mientras que los jalapeños caramelizados introducen un equilibrio entre el picante y el dulzor. El conjunto se eleva con la incorporación de queso camembert, que añade cremosidad y profundidad, y se remata con una mayonesa de kimchi, que conecta con el mundo de la fermentación y aporta acidez, umami y un toque final de picante", añaden.

La hamburguesa en la que "nada es casual"

Desde The Kitchen 62 definen esta creación como "una burger en la que nada es casual: una combinación que une técnica, origen y cultura gastronómica en cada bocado y que aspira a situar a Ibiza entre las mejores hamburguesas de España en esta cuarta edición del campeonato".

