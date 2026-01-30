El Govern reivindica que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en Baleares deben "mostrar voluntad" de aprender catalán
El Ejecutivo autonómico vuelve a mostrar su rechazo rotundo a la regularización del Gobierno Central al considerarlo "un regalo" que supone "un efecto llamada" para Baleares
En pleno debate sobre el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Govern autonómico reivindica la necesidad de que los que quieran legalizar su situación en Baleares conozcan la identidad y los valores de las islas, entre ellas la lengua propia del archipiélago. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
El Ejecutivo autonómico vuelve a mostrar su rechazo total al proceso de regularización del Gobierno Central, considerándolo "un regalo que perjudica a los ciudadanos ya residentes" y supone "un efecto llamada" para Baleares. En este sentido, Costa señala que hasta ahora ya existía un mecanismo para obtener la residencia que era "de sentido común" donde se establecían aspectos como un certificado de antecedentes penales y un precontrato.
Condiciones que, según defiende el Govern, desaparecen con esta regularización, "regalando así la residencia, dando oxígeno a las mafias que trafican con las personas y provocando un efecto llamada" en el territorio.
Conocer la identidad de Baleares
Asimismo, Costa ha hecho especial hincapié respecto a la necesidad de que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en las islas conozcan la identidad y los valores que rigen en Baleares. "Tenemos unas costumbres y tradiciones y los que quieran conseguir la residencia legal se tienen que adaptar. Aquí tenemos una lengua propia, los que quieran obtener la residencia legal en esta región en concreto deben mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia. Contamos con una identidad que como Govern tenemos la obligación de preservar", destaca.
Asimismo, el representante del Ejecutivo expresa que, a pesar de que "la competencia en materia de extranjería es competencia exclusiva del Estado", el Govern utilizará "todas las vías legales" a su alcance para defender los intereses de los ciudadanos de Baleares.
