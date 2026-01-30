Gabriel Bibiloni, el filólogo que ha denunciado ante Consumo discriminación por hablar catalán: "estamos totalmente desprotegidos"

"Fui a pagar a la caja y me dijo que no me entendía en catalán y que le hablase en castellano. Me lo dijo con un tono impositivo, no amable. Después de estar un rato discutiendo me cambié de caja. Sentí vulnerados mis derechos". Así relata el filólogo y profesor retirado de la UIB Gabriel Bibiloni el episodio por el cual ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Govern una supuesta vulneración de derechos lingüísticos tras asegurar que una empleada de una tienda en Mallorca de una popular compañía de bricolaje y construcción se negó a atenderle si no se expresaba en castellano.

Bibiloni señala que se sintió "maltratrado" respecto a este episodio, por lo que puso la denuncia ante consumo. Tras haber pasado unos días, el filólogo señala que la compañía ya se ha puesto en contacto con él para pedirle disculpas por lo sucedido. Ahora tiene diez días para presentar alegaciones pero argumenta que no hará nada más ya que "las leyes no prevén ninguna sanción en el caso de Baleares", respecto a estas cuestiones lingüísticas.

"Las empresas deberían estar obligadas y en condiciones de atender en la lengua oficial que los ciudadanos elijan, pero eso no existe. Debería haber sanciones si esto no se produce", detalla. De esta forma, Bibiloni apunta hacia las instituciones de las islas, las cuales "no hacen nada" por desarrollar la legislación de derechos lingüísticos en el archipiélago balear. En este sentido, detalla que en Cataluña sí se imponen sanciones cuando suceden este tipo de casos.

"El catalán no está protegido"

El lingüista y profesor retirado de la UIB defiende que "cuando pasan costas como esta se demuestra que el catalán no está protegido" en estos momentos. "La gente tiene derecho a hablar en catalán, no está prohibido. Pero si tu te dirijes a un funcionario, médico o vendedor de algún comercio y él no te entiende, tu derecho no está protegido", recalca.

Asimismo, expresa que "este tipo de discriminaciones lingüísticas ocurren cada día, solo que la gente no lo suele denunciar". Por este motivo se muestra contento de que este caso haya tenido difusión tanto en redes como en medios "para que pueda servir como medida efectiva".

Denuncia

Según ha relatado Bibiloni en un hilo de mensajes en la red social X, una cajera del establecimiento le dijo que no le entendía si hablaba en catalán y que no podía atenderle si no le hablaba en castellano.

Como explica este consumidor, presentó la reclamación en la oficina de Consumo, un trámite que, según señala, le supuso "una mañana perdida" debido a problemas técnicos en la sede electrónica de la administración autonómica.

Luego, Consumo se dirigió a la empresa, que respondió con unas alegaciones en las que afirma haber contactado telefónicamente con el cliente para pedirle disculpas.