Los escolares de Ibiza y Formentera corren por la paz "con el corazón"

Desde 1964 se celebra en España el Día escolar de la no violencia y la paz cada 30 de enero, fecha elegida por ser el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Se trata de una jornada con marcado carácter educativo, ya que los centros que la celebran se comprometen a defender la paz y la convivencia entre personas de distinta procedencia.

Los escolares pitiusos corren por la paz "con el corazón"

En las Pitiusas se celebra desde hace años con eventos que aúnan deporte y solidaridad. Por ejemplo, en Ibiza, seis centros educativos participaron en diferentes carreras solidarias celebradas en varios puntos de la isla que congregaron a cientos de alumnos acompañados por equipos docentes y familiares.

Las carreras estaban organizadas por los centros educativos y Proyecto Juntos, una asociación sin ánimo de lucro que acompaña a familias con hijos e hijas con enfermedades graves o patologías crónicas. Las aportaciones recaudadas entre los participantes de los seis colegios ibicencos, (Can Cantó, Santa Agnès, Es Vedrà, Can Misses, Sant Jordi y Sant Antoni), se destinarán a esta asociación, que trabaja para "sembrar momentos de alegría y esperanza donde más se necesitan".

En cuanto a Formentera, el colegio Sant Ferran de ses Roques celebró la décima edición de su Carrera por la paz, con un nuevo éxito de participación. Tras el evento deportivo solidario, los alumnos formaron la palabra Paz en el patio del centro y cantaron todos juntos una canción que animaba a correr "con el corazón", antes de compartir un "almuerzo de hermandad" con todas las familias.

Este año, los 3.051 euros recaudados se destinarán a la asociación formenterense ‘Diver Gent’, que trabaja para la integración de las personas diversamente hábiles.