Encarna Planells, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Eivissa Centre: "El pequeño comercio de Ibiza está en decadencia desde el covid"

"El pequeño comercio del centro de Ibiza está en decadencia desde el covid". Han pasado ya casi seis años desde la llegada a España de una de las mayores pandemias mundiales de las últimas décadas y, pese al tiempo transcurrido, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Eivissa Centre, Encarna Planells, considera que los pequeños negocios de Vila siguen sin levantar cabeza.

Más allá de las consecuencias del covid, Planells apunta también a las obras de la avenida Isidor Macabich, una de las principales arterias de la ciudad, como un factor que les perjudicó notablemente, pese a que finalizaron en 2023. "Nos crujieron definitivamente. Además, quitaron una parada de bus y eso nos afectó, ya que ahora es un tramo mucho menos accesible. Con el bus, podíamos atraer a más gente", explica. Por ello, insiste en la necesidad de recuperar esa parada: "Seguimos pidiendo que se restablezca una parada de bus para que haya más gente cerca de los negocios".

"No hace falta ni siquiera nombrar a la competencia"

Aunque son varios los obstáculos a los que deben enfrentarse los pequeños comercios de Vila, Planells señala como principal amenaza a las grandes superficies. Sobre estas reconoce que "seguro que también tienen sus aspectos positivos", pero defiende con firmeza las ventajas del comercio local asociado: "No tenemos que compararnos con nadie. No hace falta ni siquiera nombrar a la competencia. Tenemos nuestros factores diferenciales. Cualquiera puede venir a nuestros establecimientos y no tiene que esperar para probarse la ropa ni hacer largas colas hasta llegar a la caja. Te lo puedes probar prácticamente todo al momento y, además, disfrutas de un trato mucho más próximo y personalizado".

Ante ello, Planells exige "un compromiso colectivo" para sacar adelante el panorama: "Hay que cuidar las zonas comerciales y mejorar aspectos como su iluminación y limpieza".

"Muchas veces nos cuesta llegar a final de mes"

Por otro lado, Planells desmonta uno de los mitos en torno a las ventas online de los pequeños comercios: "Al final, nosotros también podemos vender por internet. No es algo exclusivo de las grandes superficies".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Es Pratet de Ibiza, Carmen Cárcel, también lamenta la mala situación que atraviesan los pequeños comercios del barrio que representa, situado cerca del puerto de Ibiza. "Somos muy poquita cosa, en comparación con lo que llegamos a ser", señala. Y añade: "Está siendo una temporada muy mala. Las danas de hace unos meses —se refiere a la 'ex Gabrielle' y 'Alice'— nos afectaron mucho, ya que ocasionaron numerosos daños materiales". Conviene recordar que Es Pratet es una de las zonas de las Pitiusas más afectadas por las condiciones meteorológicas adversas asociadas a los temporales.

Aunque la situación se ha agravado con las danas, los problemas vienen de antes, según explica Cárcel: "En 2024, hubo obras en la carretera de nuestro barrio y el asfaltado estaba levantado. Por ello, fue un año prácticamente nulo de ventas".

Cárcel lamenta los constantes desafíos a los que se enfrentan los pequeños negocios de Vila: "Nos enfrentamos a 50.000 problemas diferentes. Precisamos la ayuda de las instituciones públicas, ya que, al fin y al cabo, pagamos muchos impuestos. En ocasiones, el mes se nos hace muy largo porque nos cuesta llegar a final de mes".