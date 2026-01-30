Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno de Ibiza

El Consell de Ibiza también pide al Govern una financiación “equitativa” del transporte público

La moción, respaldada por el PP y calificada de oportuna por UP, insta al Govern a revisar la financiación del transporte público en Ibiza, que se considera insuficiente para cubrir las necesidades de la isla

Una parada de autobús de Ibiza.

Una parada de autobús de Ibiza. / Marcelo Sastre

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Tal como ocurrió el jueves en el pleno del municipio de Ibiza, el PP ha dado este viernes su apoyo en el Consell a la moción del PSOE que pide una financiación equitativa en materia de transporte público, calificada de “muy oportuna” por UP y que incluso “ha gustado” a Vox.

En esa moción se reclama al Govern que revise “al alza” la actual financiación del transporte público, dado que el sistema vigente “no es equitativo ni justo ni contempla las necesidades de esta isla”. En su texto se subraya que ese sistema “no es homogéneo y genera desigualdades entre islas”, lo cual supone un “desequilibrio competencial y financiero” que es “imprescindible corregir”.

Limitaciones

Además, “provoca que no se disponga de una financiación suficiente, estable y ajustada a la realidad para garantizar un transporte público eficiente, moderno y adaptado a las necesidades de residentes y trabajadores, especialmente durante los meses de alta presión demográfica”. Ibiza se ve limitada así a la hora de desarrollar actuaciones imprescindibles, “como reforzar las líneas, ampliar horarios, mejorar la flota, modernizar infraestructuras o combatir el transporte ilegal”. A ver ahora qué dicen en Mallorca.

