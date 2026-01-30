Pleno de Ibiza
El Consell de Ibiza también pide al Govern una financiación “equitativa” del transporte público
La moción, respaldada por el PP y calificada de oportuna por UP, insta al Govern a revisar la financiación del transporte público en Ibiza, que se considera insuficiente para cubrir las necesidades de la isla
Tal como ocurrió el jueves en el pleno del municipio de Ibiza, el PP ha dado este viernes su apoyo en el Consell a la moción del PSOE que pide una financiación equitativa en materia de transporte público, calificada de “muy oportuna” por UP y que incluso “ha gustado” a Vox.
En esa moción se reclama al Govern que revise “al alza” la actual financiación del transporte público, dado que el sistema vigente “no es equitativo ni justo ni contempla las necesidades de esta isla”. En su texto se subraya que ese sistema “no es homogéneo y genera desigualdades entre islas”, lo cual supone un “desequilibrio competencial y financiero” que es “imprescindible corregir”.
Limitaciones
Además, “provoca que no se disponga de una financiación suficiente, estable y ajustada a la realidad para garantizar un transporte público eficiente, moderno y adaptado a las necesidades de residentes y trabajadores, especialmente durante los meses de alta presión demográfica”. Ibiza se ve limitada así a la hora de desarrollar actuaciones imprescindibles, “como reforzar las líneas, ampliar horarios, mejorar la flota, modernizar infraestructuras o combatir el transporte ilegal”. A ver ahora qué dicen en Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza