El Consell de Ibiza, los ayuntamientos de la isla y Pimeef impulsan el consumo local con una campaña de San Valentín

El Consell de Ibiza, junto con Pimeef y los ayuntamientos de la isla, ha puesto en marcha la campaña 'Per Sant Valentí, compra al petit comerç' para fomentar las compras en el pequeño comercio con motivo del Día de los Enamorados. La iniciativa se desarrollará del 2 al 14 de febrero y sorteará diez tarjetas regalo de 100 euros entre los clientes que utilicen la tarjeta Som Comerç Eivissa en sus compras.

Además, las personas que participen en la campaña acumularán un 3% del importe gastado en su tarjeta, que podrá descontarse en futuras compras en los establecimientos adheridos. El sorteo de las tarjetas regalo se celebrará el lunes 16 de febrero. Los clientes pueden descargar la aplicación Som Comerç Eivissa, mientras que los comercios interesados pueden inscribirse a través de la web del programa.