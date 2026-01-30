Una conocida fiesta regresa a la discoteca UNVRS de Ibiza todos los jueves

Los jueves volverán a ocupar un lugar destacado en la agenda nocturna de Ibiza con el regreso de la residencia de FISHER a la discoteca UNVRS durante el verano de 2026. Tras una primera temporada que consolidó esta cita semanal como "una de las más reconocibles del calendario insular", según indica la discoteca, el DJ y productor australiano afronta su segundo año consecutivo, donde actuará del 4 de junio al 10 de septiembre en un total de 15 fechas.

La temporada 2025 marcó un punto de inflexión en la presencia de FISHER en la isla. Después de varias etapas en otros clubes, el artista trasladó su residencia a UNVRS con una propuesta renovada, caracterizada por una puesta en escena de gran formato y un fuerte componente visual. Las actuaciones destacaron por entradas inesperadas y cambios constantes en el desarrollo del show, incluyendo descensos desde más de doce metros de altura o intervenciones espontáneas junto a otros artistas, como ocurrió en una de las noches más comentadas junto a Chris Lake.

Dj Fisher, en una de sus sesiones / Instagram

Más allá del impacto escénico, la residencia se apoyó en una programación musical diversa, centrada principalmente en el house y el tech house, aunque abierta a otros estilos de la electrónica de baile. A lo largo de la temporada pasaron por la cabina nombres como Benny Benassi, Cloonee, Franky Rizardo, Marco Lys, Solardo, HUGEL, Patrick Mason, Sammy Virji y Partiboi69. El cierre se produjo con una sesión B2B junto a Luciano, considerada uno de los momentos destacados del verano.

El regreso de FISHER se enmarca en el desarrollo de UNVRS, uno de los proyectos más recientes de The Night League. "Concebido como un espacio de gran escala, el recinto apuesta por un formato inmersivo que combina arquitectura monumental, tecnología audiovisual avanzada y un diseño pensado para transformar cada actuación en una experiencia singular. El enfoque busca ampliar los límites del club tradicional y situar la pista de baile como un espacio colectivo de interacción y emoción compartida", matizan desde The Night League.

¿Qué novedades habrá en la fiesta de Fisher de Ibiza?

"De cara a 2026, la residencia mantendrá las líneas creativas que definieron su primera temporada, con especial atención al componente visual y a la sorpresa como elementos centrales de cada noche". El objetivo, según la organización, es continuar desarrollando una propuesta que evolucione semana a semana y que refuerce el papel de los jueves dentro de la oferta nocturna de la isla.

Actualmente, FISHER figura entre los diez DJs más destacados del panorama internacional. En 2025 fue elegido séptimo mejor DJ del mundo en los DJ Mag Top 100 DJs Awards y reconocido como Mejor DJ de House en esa misma edición. A estos reconocimientos se suman varios premios obtenidos en 2024, tanto por su trayectoria como por su trabajo discográfico.