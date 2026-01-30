Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club de Jubilados de Sant Francesc celebra a su patrón

Redacción Ibiza

El Club de Jubilados de Sant Francesc celebró ayer la festividad de su patrón, Sant Val·lero, con una jornada festiva y de convivencia. Hubo procesión, misa y un almuerzo de matanzas en el local del club, con la participación de socios, representantes del Consell de Formentera y otros clubes de jubilados de la isla.

