OFERTA FLASH
El álbum
El Club de Jubilados de Sant Francesc celebra a su patrón
El Club de Jubilados de Sant Francesc celebró ayer la festividad de su patrón, Sant Val·lero, con una jornada festiva y de convivencia. Hubo procesión, misa y un almuerzo de matanzas en el local del club, con la participación de socios, representantes del Consell de Formentera y otros clubes de jubilados de la isla.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal