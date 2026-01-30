La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y Vila lanzan una campaña para impulsar el pequeño comercio por San Valentín

El Día de los Enamorados se acerca. Con este motivo y con el objetivo de dinamizar el pequeño comercio local de Ibiza, coincidiendo con una fecha tan comercial como San Valentín (14 de febrero), la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Vila presentan este viernes, 30 de enero, la campaña 'Compra con corazón por San Valentín'.

Durante la presentación, el concejal de Comercio y Mercados de Ibiza, Álex Minchiotti, señala que se trata de "una iniciativa para seguir impulsando las compras en el pequeño comercio local, aprovechando la fuerza que tiene el Día de San Valentín", y añade: "Es una apuesta que consideramos que es nuestra responsabilidad".

Además, el edil afirma que la campaña incluye "tres o cuatro acciones propuestas por asociaciones de comerciantes y de vecinos del municipio" y subraya: "Vamos de la mano en este proyecto".

Por su parte, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Dolores Tur, explica que 'Compra con corazón por San Valentín' responde a una necesidad: "Somos muy conscientes de las quejas del sector comercial, porque está pasando por una muy mala época. No os creáis que esto solo ocurre en Ibiza, ya que en Mallorca y en Menorca me han informado de que la cosa tampoco va demasiado bien. El mal tiempo, la competencia con las grandes superficies y las recientes danas son inconvenientes. En fin, todos son problemas para este tipo de establecimientos".

Por otro lado, Tur adelanta que "hay previstas un par de nuevas iniciativas para incentivar el pequeño comercio local de cara a la próxima Navidad" y que "también se impulsarán otros proyectos de cara al Día de la Madre y al Día del Padre", aunque puntualiza: "Aún no podemos decir nada".

La campaña estará activa del 2 al 14 de febrero

La campaña, que cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza y del Govern balear, incluirá un sorteo de diez bonos de compra valorados en 150 euros cada uno, hasta un importe total de 1.500 euros, financiados al cincuenta por ciento por el Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio. Por cada compra superior a diez euros, los clientes recibirán un vale para participar en el sorteo y cada uno de los diez ganadores será obsequiado, además, con un ramo de flores.

Para participar, los clientes deberán cumplimentar el vale y enviar una fotografía del mismo a la dirección de correo electrónico camara@camaraibizayformentera.com, indicada también mediante un código QR. Posteriormente, el vale deberá depositarse en la urna habilitada en el establecimiento donde se haya realizado la compra.

La campaña estará activa del 2 al 14 de febrero. Una vez finalizado el periodo de participación, las urnas serán retiradas y los vales se unificarán en una única urna para la celebración del sorteo, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero. El proceso se realizará mediante la extracción aleatoria de diez vales y contará con la participación de un elector neutral designado por la Cámara de Comercio.

Los comercios adheridos a la iniciativa deberán exhibir el material promocional de la campaña, disponer de talonarios de vales y contar con una urna para el depósito de las participaciones, que será entregada posteriormente a la Cámara de Comercio una vez concluido el plazo establecido.