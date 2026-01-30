Meteorología
Los bomberos de Ibiza realizan tres servicios por pinos caídos: "Veremos esta noche"
El Parque Insular de Bomberos está en alerta por el aviso naranja por viento
Los pinos están cayendo estos días en Ibiza como fichas de dominó. El temporal, que apenas da tregua, azota las Pitiusas desde hace semanas: Las borrascas 'Harry', 'Ingrid', 'Joseph' y 'Kristin' han golpeado con fuerza a las islas, aunque, por el momento, sólo han sido daños materiales.
El Parque Insular de Bomberos ha realizado en la jornada de este viernes tres servicios por pinos caídos: dos en el municipio de Sant Joan y uno en Santa Eulària. Las salidas por caídas de árboles se han convertido en algo muy frecuente los últimos días.
"De momento todo es controlable"
"De momento todo es controlable, no como días atrás. Veremos esta noche", afirman desde el Parque Insular ante la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretada por Emergencias 112 y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La previsión es que se produzcan rachas de hasta 90 kilómetros por hora desde la medianoche de este sábado hasta las 15 horas. Además, también permanece activo el aviso amarillo por mala mar desde la medianoche del sábado hasta las 17 horas por viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros.
Los bomberos, no han reforzado en principio el servicio para esta noche, pero aseguran que están "en alerta y preparados".
