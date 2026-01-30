Alerta naranja
Aplazado por el temporal el acto de ‘Sant Josep contra el Cáncer’ previsto para este sábado
Las asociaciones organizadoras informarán próximamente de la nueva fecha de celebración
El acto central del programa ‘Sant Josep contra el Cáncer’, previsto para este sábado 31 en Sant Jordi, ha quedado aplazado por motivos de seguridad debido a la alerta naranja por fuertes vientos. Así lo han comunicado las asociaciones organizadoras, que informarán próximamente de la nueva fecha de celebración. Esta iniciativa solidaria se celebra anualmente con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero. Este año lleva por lema ‘Hoy somos más fuertes’.
El programa está organizado conjuntamente con seis asociaciones que trabajan en el acompañamiento y apoyo a personas con cáncer y a sus familias: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), la Asociación Elena Torres, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob), Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (CMM). A ellas se suman centros educativos, clubes deportivos y asociaciones vecinales del municipio.
La jornada central incluía actividades infantiles, propuestas deportivas, música en directo, talleres, espectáculos, mesas informativas y la lectura del manifiesto institucional. También estaba prevista la instalación de un quiosco solidario con dulces y chocolate, gestionado por la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, un photocall y una exposición de arte y esculturas realizadas por usuarios del Casal Xerinol·la.
Entre las actividades programadas figuraban una clase de Kangoo Jump, talleres infantiles, castillos inflables y servicio de custodia, una sesión de Body-Tonic adaptado, un espectáculo de magia y clown, una barbacoa solidaria y la actuación musical de Simple Rock.
El calendario de ‘Sant Josep contra el Cáncer’ se extenderá más allá del acto central con otras actividades ya programadas, como la proyección del documental ‘KM0: Cáncer y vida’ y una mesa redonda en los institutos Algarb y Sant Agustí el 4 de febrero, una subida solidaria a Sa Talaia de Nordic Walking el 8 de febrero, y el Torneo de Pádel Sant Josep contra el Cáncer, previsto para finales de marzo.
