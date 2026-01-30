El escritor palestino Salah Jamal, en Ibiza: «El alto el fuego es una tomadura de pelo, cada día el Estado de Israel mata gente»

El autor, entre otras obras, de ‘Palestina, ocupación y resistencia’, Salah Jamal (Nablus, Palestina, 1951), estará hoy a las 19 horas en la sede pitiusa de la UIB, en Vila, para hablar de la cuestión palestina y el conflicto árabe-israelí. En una entrevista telefónica a Diario de Ibiza, el médico, historiador y escritor, palestino de origen y barcelonés de adopción desde hace 56 años, deja claro, que, a pesar del «supuesto» cese de las hostilidades, «Israel continúa con la limpieza étnica sutil y el genocidio silencioso del pueblo palestino».

Dejó su ciudad natal, Nablus, al norte de Cisjordania, en Palestina, poco después de la ocupación de Israel, con 17 años. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos tiempos?

Tengo recuerdos a partir del año 67. Fue en ese momento cuando pasamos de estar ocupados por Jordania, que se había anexionado el territorio palestino de Cisjordania en 1948, a la ocupación de Israel, mucho más violenta y con el plan de crear colonias y expulsar a los nativos. Yo tenía por entonces catorce o quince años y lo que recuerdo son manifestaciones, represiones continuas, patrullas por todas partes, tanques en cada rincón y, sobre todo, los toques de queda permanentes.

"La causa palestina tiene cada vez más simpatizantes, pero Palestina cada día mengua más"

En 2002 publicó ‘Palestina, ocupación y resistencia’, que próximamente se va a volver a reeditar actualizado. Me gustaría que habláramos de cómo ha ido evolucionando el conflicto árabe-israelí en los 24 años que han transcurrido desde que esta obra viera la luz.

Lo que observo es que la causa palestina ha ido ganando cada vez más simpatizantes, pero Palestina cada día mengua más. La ciudadanía se ha despertado y se ha dado cuenta de que los palestinos están maltratados. Este movimiento mundial de la sociedad, que yo llamo palestinismo, está creciendo. Y sin embargo, el Estado Israel, se pasa por el forro todas las leyes internacionales y hace y deshace en Palestina como quiere, impunemente. Creando asentamientos y metiendo colonos lo que está haciendo es una limpieza étnica sutil. Está asfixiando continuamente con leyes draconianas a la población palestina, que, una de dos, o le toca vivir concentrada en reservas o, no aguanta más y se marcha, que es lo que el Estado sionista de Israel pretende.

¿Diría que el peor periodo de la historia palestina es el que se está viviendo desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, que desencadenaron una masiva ofensiva militar israelí en Gaza?

En números sí. Cuanto más muertos hay parece que el proceso es más grave, pero la cuestión palestina, como sabemos, no empezó el 7 de octubre de 2023. Ellos quieren hacer ver que sí, que han recibido el golpe y a partir de ahí han respondido y no es verdad porque la cuestión palestina ya lleva un siglo, desde que empezaron a llegar a Palestina los primeros colonos de asentamiento. Luego empezaron a meter más, apoyados por franceses y británicos, a los que les interesaba tener en Oriente Próximo una base afín a sus intereses. En 1948 se crea el Estado de Israel y se echa a un millón de palestinos de su territorio. Es la primera Nakba (‘catástrofe’ en árabe). El propio Ben-Gurión (primer ministro del Estado de Israel entre 1948 y 1953), cuando proclama la formación del Estado de Israel, ya deja claro en su discurso que cuando tengan la oportunidad de expandirse y ocupar más territorio lo harán y, efectivamente, en el año 67 ocupan los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental. A partir de ahí llegan más desgracias, la Primera y la Segunda Intifada, la invasión del Líbano tres veces, las masacres de Sabra y Shatila y de Jordania... Es una Nakba que no acaba nunca y que después llega a la barbarie en Gaza, donde ha habido más de 70.000 muertos desde octubre de 2023. En Gaza ha habido incursiones, operaciones y bombardeos en 2008, 2011, 2014, 2020 y 2022, pero a partir del 7 de octubre de 2023 el genocidio perpetrado por el Estado de Israel es claro.

A principios del pasado mes de octubre Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego, como primera fase de un plan de paz propuesto por Estados Unidos. Casi cuatro meses después, ¿cuál es la situación en la Franja de Gaza?

El alto el fuego lo tenemos que poner entre comillas, porque desde que entró en vigor hasta ahora, cada día el Estado de Israel mata a cinco, seis, siete personas... y no sale en las noticias porque parece que la gente ha normalizado la situación. Hay un genocidio silencioso, a diario matan a gente y se bombardea continuamente todo lo que quedaba en pie para dejar todavía más inhabitable la Franja de Gaza. El alto el fuego es una tomadora de pelo.

¿Y qué se pretendía entonces con este supuesto alto el fuego?

Complacer el narcisismo de Trump de que él ha parado una guerra. Efectivamente ha parado el bombardeo masivo, pero el bombardeo individual y los asesinatos son diarios. Lo que pretende el Estado de Israel es ocupar el 55% del territorio de Gaza y a partir de ese momento dominar la situación. Ellos siempre recurren a la seguridad del Estado, pero esta solo se puede conseguir a través de un pacto de paz justo. Quiero decir que por mucho que uno invierta en seguridad, nunca la va a tener mientras esté ocupando un territorio y humillando a su población.

Imagen reciente del escritor Salah Jamal. / D.I.

Hace pocos días Israel confirmó que los restos mortales del último rehén en Gaza ya habían sido recuperados. De esta forma, Hamás ya ha cumplido con todas sus obligaciones de la primera fase del alto el fuego...

Lo encontraron hace tres días y lo entregaron. La gente de Cruz Roja y los que buscaban este cuerpo ya dijeron al Estado de Israel dónde estaba localizado hace dos meses y no lo buscaron para alargar el tiempo y no entrar en la segunda fase del acuerdo, que es la de la retirada del ejército israelí de la parte ocupada y la de abrir la frontera, el paso de Rafah con Egipto, para dejar que la gente y las mercancías entren. Fue cuando Estados Unidos y los países árabes presionaron para abrir el paso cuando dijeron que lo habían encontrado.

Trump ya ha hecho pública la composición de la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, cuya misión es cooperar con la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) en las tareas de reconstrucción. ¿Qué opinión le merece?

Si tú quieres realmente llegar a una situación pacífica, no puedes montar un gobierno extraño a la gente de Gaza, que es la que sabe cuáles son sus problemas. ¿Cómo puedes montar un gobierno integrado por norteamericanos sionistas y con una orientación claramente comercial? Porque si tú te fijas en los nombres más importantes de los que van a ejercer de mediadores, la gran mayoría tiene negocios inmobiliarios y de construcción. Los grandes beneficiarios, si hay algún proyecto de reconstrucción, son ellos: las fábricas y las empresas norteamericanas propiedad de Trump; de su yerno, Jared Kuchner; de Steve Witkoff...¿Y quién pagará la reconstrucción? Los países del Golfo. Será un gran negocio.

Trump hablaba hace unos meses de convertir Gaza en «la Riviera de Oriente Medio» y la semana pasada Kuchner presentó en Davos un plan para reconstruir la Franja con rascacielos turísticos...

Eso son fantasías, yo creo que como mucho levantarán cuatro edificios y poco más.

Por todo lo que hemos hablado, veo que tiene poca fe en esta segunda fase del proceso de paz.

No es que no tenga fe, es que van a amargar a la gente. Llevan dos meses negociando si la reapertura del paso de Rafah (que une Egipto con la Franja de Gaza) es en un único sentido, para salir del territorio palestino, o en los dos. Los gazatíes quieren que el paso fronterizo sea de ida y vuelta, pero el Estado de Israel dice que no, que los que vuelven tienen que pasar por un control israelí que es el que decide si sí o si no. Es la limpieza étnica sutil de la que hablábamos.

¿Confía en que Israel retirará todas sus tropas de Gaza?

No, porque mantendrán lo que ellos inventan, las fronteras de seguridad.

¿Y Hamás, entregará las armas?

Yo creo que entregará las armas a los mediadores, a un gobierno tecnócrata palestino, al Estado de israelí no porque sería una gran humillación.

«Yo abogo por la reconciliación y por crear un estado único al estilo de Sudáfrica»

¿Ve realmente posibilidades de lograr una paz efectiva a corto plazo?

Los que gobiernan ahora en el Estado de Israel son la extrema derecha y la derecha extrema, con el apoyo, lamentablemente, de la mayoría de la sociedad israelí, que desde hace 15 años para acá se ha derechizado y cada vez más. ¿Por qué? Porque el sionismo, cada dos por tres, les recuerda el Holocausto, lo emplea como un instrumento del poder más fascista y más cruel, para legitimar la violencia, la injusticia y la masacre contra los palestinos. O sea, instrumentaliza el holocausto. Por eso la sociedad israelí cada vez es más cruel y ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con una sociedad cruel? El acuerdo no llegará ahora porque el odio está totalmente a tope.

¿Pero cuál opina que es la solución para parar definitivamente este conflicto que dura décadas?

Los sistemas coloniales se acaban de tres maneras. O ganan los colonialistas, como pasó en Estados Unidos, o los nativos vencen a los colonialistas y les echan, como pasó en Argelia con los franceses. Pero nosotros, los palestinos, no podemos militarmente con los israelíes. Y los israelíes no pueden eliminarnos del mapa. Entonces, ¿cuál es la solución? La tercera vía, la reconciliación, como ocurrió en Sudáfrica. Yo abogo por la reconciliación y crear un estado único al estilo de Sudáfrica, donde vivan toda la ciudadanía en paz: judíos, palestinos, rusos, cristianos, musulmanes...No veo otra solución.

¿Y la opción de los dos estados la descarta?

La gran mayoría de los palestinos queremos un único estado, porque lo de dos estados es una falacia por una sencilla razón: En Cisjordania viven un millón de colonos. Está lleno de asentamientos que lo fragmentan y lo convierten en una piel de leopardo, con trocitos desconectados. ¿Cómo se puede montar ahí un estado? Es imposible. El mundo occidental, que es un mundo de palabras, repite continuamente que está a favor de los dos estados, como si fuera un eslogan, y al mismo tiempo apoya a los colonos, al Estado israelí, militarmente, económicamente y políticamente. Si tú realmente apoyas esa solución, tienes que boicotear al Estado israelí y decirle que sus colonos se tienen que marchar y que no pueden crear más asentamientos. Pero no, lo que hacen es hacer la vista gorda a todo lo que Israel está haciendo en Cisjordania y siguen repitiendo falazmente que están a favor de los dos estados. Esa es una gran mentira.