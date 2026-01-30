La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por viento y el aviso amarillo por fenómenos costeros para la jornada del sábado. De acuerdo con la previsión de la Aemet, la alerta por viento estará vigente desde la medianoche hasta las 14.59 horas del sábado, con rachas máximas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Los meteorólogos mantienen además activo un aviso amarillo por mala mar, desde la medianoche hasta las 16.59 horas, por viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

La Aemet prevé una jornada con intervalos nubosos a primeras horas, con probabilidad de algún chubasco débil durante la madrugada, y cielos más despejados conforme avance el día. Las temperaturas se moverán entre los 11 y 16 grados, con máximas en torno a los 14 grados durante las horas centrales.

De cara al domingo, habrá una mejoría progresiva del tiempo, con cielos poco nubosos o despejados y una probabilidad de precipitación muy baja, en torno al 5 %. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de unos 9 grados y máximas de hasta 16 grados, mientras que el viento irá perdiendo intensidad, quedando flojo a moderado.

Cancelación de actividades

La meteorología adversa ha provocado que se cancelen algunos planes como el acto de ‘Sant Josep contra el Cáncer’, el encendido de las torres por los Derechos Humanos o la caminata nocturna 'Anem de lluna i mirem-nos sa flor' prevista este viernes por la tarde.