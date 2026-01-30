Adjudicadas por 8,2 millones las obras para finalizar los juzgados de Ibiza

El edificio de los juzgados de Ibiza, situado en la plaza de sa Graduada, ha dado un paso más en el tortuoso camino hacia su conclusión definitiva con la adjudicación de las obras pendientes a la empresa constructora Zima Desarrollos Integrales por un importe de 8.188.398 euros.

Así lo ha dictaminado la subdirección general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, resolviendo una licitación a la que también se habían presentado otras dos aspirantes, Vilor Infraestructuras y ASCH Infraestructuras y Servicios.

El organismo público había fijado el valor estimado del contrato en 8.639.069 euros, 450.000 euros menos de lo que finalmente costará al bolsillo de los contribuyentes poner el broche definitivo a un edificio que abrió sus puertas al público hace ya más de seis años.

Zima Desarrollos Integrales ha logrado una puntuación total de 94,55, frente a los 84,80 de Vilor Infraestructuras y a los 39,08 de ASCH Infraestructuras y Servicios. En el mano a mano final entre las dos primeras, ha decantado la balanza la oferta económica inferior de la empresa ganadora, ya que la propuesta de Vilor Infraestructuras ascendía a 8.467.150 euros.

Finales de 2027, fecha estimada

Ahora, solo falta que Zima Desarrollos Integrales presente la documentación pertinente para confirmar oficialmente la adjudicación. Si se confirma este último punto, comenzará a contar el plazo de ejecución del proyecto, previsto en 20 meses, y los juzgados quedarían concluidos a finales de 2027. Debería de ser un simple trámite, pero los precedentes de este caso exigen máxima prudencia.

Porque las ‘Obras de acondicionamiento de la zona de reserva del nuevo edificio de juzgados de Ibiza’, por el nombre oficial del proyecto en la Plataforma de Contratación Pública, acumulan varios años de retrasos. La superficie total de los juzgados asciende a 12.251 metros cuadrados, de los que 8.173 metros ya están completamente terminados y en funcionamiento desde hace años. Quedan por acondicionar y poner a punto los otros 4.078 metros cuadrados del edificio.

En principio, la licitación finalmente va a salir adelante al segundo intento, ya que el primero, efectuado el pasado verano, quedó desierto. Aquel contrato estaba estimado por el ministerio en 7,2 millones, un millón menos de lo que finalmente costará a las arcas públicas, y la única oferta, presentada precisamente por Vilor Infraestructuras, superaba el límite al llegar a 8,3 millones de euros, lo que suponía un motivo automático de exclusión de la licitación.

Los gestores de la empresa valenciana presentaron aquella oferta por encima del límite siendo perfectamente conscientes de que iba a ser anulada. «Nosotros hicimos el estudio y, cuando vimos que salía más, presentamos esa cifra para que vean el dinero que falta», precisan desde la constructora», explicaron en aquel momento a Diario de Ibiza.

280.000 euros de diferencia

Curiosamente, en Vilor Infraestructuras casi clavaron la cifra final de adjudicación en este segundo intento, pero su buena vista no les ha servido para hacerse cargo del proyecto porque Zima se ha postulado para realizar esos mismos trabajos por 280.000 euros menos.

Además, esta segunda licitación también estuvo en peligro por un recurso que amenazó con paralizarla. Esta alegación llevaba la firma de Pradditive, un empresa dedicada a la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación que había denunciado que el proyecto no cumple con la normativa europea en esta materia.

Esta empresa alegaba que el proyecto de las obras de finalización arrastraba «incumplimientos técnicos graves» del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir este tipo de infraestructuras.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central del Ministerio de Hacienda rechazó el recurso dictaminando que Pradditive carecía de «legitimación para impugnar el procedimiento al no haber presentado oferta ni acreditar que los pliegos le impidan concurrir en condiciones de igualdad».