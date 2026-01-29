Yann Pissenem, Premio IMS Leyendas 2026: "Ibiza es mi hogar y mi inspiración"

El fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment, Yann Pissenem, será distinguido con el Premio IMS Leyendas 2026 y entrevistado en la 17ª edición del International Music Summit (IMS Ibiza), que se celebrará del 22 al 24 de abril de 2026 en los hoteles Mondrian Ibiza y Hyde Ibiza, en Cala Llonga (Santa Eulària).

La organización del congreso ha anunciado a Pissenem como el primer ponente confirmado de esta edición y como ganador del galardón que reconoce a las figuras más influyentes de la historia de la música electrónica y la cultura de club. Pissenem recibirá el premio durante la tradicional Cena de los Premios IMS Leyendas, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril, en el marco del evento.

Otras personalidades que han recibido este reconocimiento que honra a figuras influyentes de la música electrónica y la cultura de club son Ricardo Urgell, Carl Cox, Pepe Roselló, Sven Väth, Elrow & la familia Arnau o Maria May, en la úlitma edición, entre otros.

Yann Pissenem es una de las "figuras clave de la vida nocturna a nivel internacional", señala la nota enviada por la organización. Propietario, fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment, es el impulsor creativo de algunos de los venues más influyentes del mundo, como Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza, [UNVRS] y Ushuaïa Dubai Harbour Experience. "Con más de tres décadas de trayectoria, ha sido determinante en la transformación de Ibiza en un epicentro global de la música electrónica y la cultura clubbing", destacan desde el IMS Ibiza..

Pissenem será entrevistado por Pete Tong, cofundador del Summit, en una conversación que abordará su trayectoria profesional, su visión creativa y su impacto en la evolución de la industria musical y del entretenimiento nocturno. Actualmente, The Night League recibe a más de dos millones de visitantes al año, consolidando un modelo que integra música, diseño, tecnología y experiencias inmersivas.

"Un verdadero honor"

En declaraciones recogidas por la organización, Yann Pissenem ha afirmado que recibir este reconocimiento es "un verdadero honor" y destaca su vínculo personal y profesional con Ibiza: "La isla es mi hogar y mi inspiración. Este premio pertenece a todas las personas que han formado parte de esta aventura: socios, artistas, equipos, colaboradores y, sobre todo, al público que confía en nosotros", ha señalado.

Desde IMS han subrayado que "nadie merece más este reconocimiento", y han destacado el papel de Pissenem como "visionario capaz de reinventar la noche ibicenca en múltiples ocasiones y de marcar nuevos estándares internacionales en la industria del entretenimiento".

El International Music Summit, fundado en 2007, es una plataforma de referencia que conecta cultura, educación, industria y bienestar en el ámbito de la música electrónica. Su edición anual en Ibiza reúne a miles de profesionales del sector y culmina con la emblemática celebración de IMS Dalt Vila, en el recinto Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.