Temor al aluvión de solicitudes de regulación de migrantes en Ibiza: “Hay que aumentar el personal que atenderá”

Guadalupe Nauda es edil de Unidas Podemos en Vila, pero también una de las personas que más se han involucrado en la isla para ayudar a los migrantes extranjeros que carecen de documentación: “Llevo pidiendo hace mucho tiempo esta regularización, que me parece una medida excepcional. Creo que va a beneficiar mucho. Y no solamente porque así puedan tener los papeles y estén al fin regularizados en el país donde viven, sino también por un tema de cotizaciones y de seguridad laboral y de derechos. Me parece una muy buena medida, una medida histórica que es muy necesaria y que se estaba reclamando desde hace mucho tiempo”.

A su juicio, la cifra de extranjeros en situación administrativa irregular en Balears que se podrían beneficiar de esta medida, unos 10.800, según la Oficina de Extranjería, “se queda corta”. “Me atrevería a decir que en Eivissa podemos estar hablando de 5.000 personas. Sólo de paraguayos, había hace un par de años 3.000 sin regularizar. Súmale el resto: argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos... Se me queda corta”.

Los que buscan "el rebote de la gente"

Y respecto al efecto llamada que, según el director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón, genera la decisión del Gobierno central, Nauda cree que decir eso “es no entender de qué trata esta regularización. Lo del efecto llamada lo utiliza mucho la derecha para generar el descontento social y el rebote de la gente que está en contra de la migración”.

“Trabajan, por ejemplo, en servicios domésticos, en el cuidado de personas mayores. Normalmente son mujeres de edad avanzada a las que no van a contratar en ningún lado"

Estima que la medida es “muy necesaria” ante la gran cantidad de gente que trabaja en Ibiza “sin regularizar” su situación, es decir, en la economía sumergida: “Trabajan, por ejemplo, en servicios domésticos, en el cuidado de personas mayores. Normalmente son mujeres de edad avanzada a las que no van a contratar en ningún lado. A ellas no les es posible conseguir un precontrato laboral para entrar por la vía de la regularización de la modificación de la Ley de Extranjería de mayo de 2025. Quedó entonces mucha gente fuera con ese cambio de requisitos para poder entrar en alguno de los supuestos para regularizarse. Y la gente que ha presentado un precontrato laboral ha estado esperando seis meses la resolución. Recién ahora se están resolviendo esos expedientes y prácticamente a todos les vuelven a requerir más documentación”, advierte.

Más trabajadores ante la avalancha de solicitudes

Confía en que el Gobierno agilice los trámites y, sobre todo, prevea la avalancha de solicitudes que se presentarán: “Espero que el Gobierno abra otras vías para poder presentar la documentación, y que no sea solo la Casa del Mar, sede de la Delegación del Gobierno. Porque en la Casa del Mar se dan entre ocho y diez citas al día. Y solo se puede pedir citas allí una vez por semana. Es súper difícil conseguirlas y el plazo para poder presentar la documentación en esta ocasión será de abril al 30 de junio. Con lo cual es muy poco. Son pocos meses, sólo tres en los que va a haber un aluvión”, avisa. Por eso, y “por el bien de la gente, de los funcionarios de la Casa del Mar, el Gobierno debería aumentar su personal. Es una cuestión que también los trabajadores [de la delegación] reclaman muchísimo para poder atender el aluvión de gente que se espera. Como ya pasó en mayo, que se llenó de personas desesperadas por poder regularizarse”.

“Espero que el Gobierno abra otras vías para poder presentar la documentación, y que no sea solo la Casa del Mar"

Insiste en que se necesitan más recursos humanos: “Ese es un poco el miedo que tengo, el de saber si realmente vamos a tener o bien esa mano de obra necesaria, o bien se van a abrir otros puntos, como puede ser la Seguridad Social, que se había comentado en algún momento”. En ese sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, ha asegurado que, con el fin de evitar saturaciones ante un previsible alud de tramitaciones, se habilitará la vía telemática, además de espacios físicos que comprenderán tanto las delegaciones de Gobierno como subdelegaciones u oficinas de la Seguridad Social. El objetivo, ha dicho, es que el proceso sea «ágil».

"Depende del sector"

Nauda cree que la regularización impulsada por el Gobierno afecta “a muchos argentinos y ecuatorianos”, pero sobre todo a determinados trabajos: “Depende del sector. Yo creo que más que a determinadas nacionalidades, afecta a sectores, como el del cuidado y la limpieza. Es de los que más han quedado en la cola de poder entrar en la vía de la regularización. En la construcción, lo tienen más fácil para poder regularizarse a través de un precontrato laboral. Pero en el sector de cuidados de personas mayores o en el sector de la limpieza es donde más han quedado en el aire por no poder cumplir los requisitos exigidos”.