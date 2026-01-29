El subsidio en Ibiza para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026

En Ibiza, como en el resto de España, existe una creencia extendida entre muchos desempleados mayores de 52 años: que el subsidio del SEPE alcanza los 640 euros mensuales. Sin embargo, esa cifra no es correcta. La cuantía real que se paga en 2026 es sensiblemente inferior y está fijada por ley en torno a los 480 euros al mes, según la normativa vigente y la información oficial publicada en el BOE.

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda asistencial destinada a personas desempleadas que han agotado la prestación contributiva o no tienen derecho a ella y cumplen determinados requisitos de cotización y rentas. A diferencia de otros subsidios, puede cobrarse de forma continuada hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se mantengan las condiciones exigidas.

Una cuantía ligada al IPREM

La cantidad que se percibe no es arbitraria. La ley establece que este subsidio equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2026, el IPREM se mantiene en los 600 euros mensuales, ya que conserva las cuantías fijadas en 2023, 2024 y 2025 debido a la falta de renovación de los Presupuestos Generales del Estado. El resultado es una prestación de aproximadamente 480 euros al mes, sin pagas extraordinarias y abonada en 12 mensualidades.

Esta cuantía es fija y no varía en función de si el beneficiario tiene o no cargas familiares, un aspecto que suele generar confusión entre los solicitantes.

Una ayuda que cotiza para la jubilación

Uno de los elementos más relevantes del subsidio para mayores de 52 años es que cotiza para la pensión. Mientras se percibe la ayuda, el SEPE realiza las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias de jubilación, permitiendo al beneficiario seguir acumulando años de cotización de cara a su futura pensión contributiva.

Este rasgo diferencia claramente este subsidio de otras ayudas asistenciales y lo convierte en una pieza clave de protección para los desempleados de larga duración en la recta final de su vida laboral.

Requisitos para acceder en 2026

Para poder solicitar el subsidio es necesario cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Tener 52 años o más en el momento del hecho causante.

en el momento del hecho causante. Estar inscrito como demandante de empleo .

. Haber agotado la prestación contributiva o estar en situación legal de desempleo sin derecho a paro.

Acreditar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación contributiva.

exigido para la jubilación contributiva. No superar el límite de rentas individuales, fijado en el 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar las pagas extra.

Además, los beneficiarios deben presentar obligatoriamente la declaración anual de rentas para mantener el derecho a la ayuda.

Hasta la jubilación ordinaria

El subsidio para mayores de 52 años no tiene una duración cerrada en meses. Se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos legales y hasta que la persona pueda acceder a la pensión contributiva de jubilación.