Santa Eulària incorpora tres agentes para activar el empleo y el desarrollo local

El Ayuntamiento se une al programa SOIB Desenvolupament Local 2026-2027

Fachada del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Fachada del Ayuntamiento de Santa Eulària. / A.D.S.E.

Redacción Digital

El Ayuntamiento de Santa Eulària participa en el programa SOIB Desenvolupament Local 2026-2027, una iniciativa que busca reforzar las políticas activas de empleo desde el ámbito municipal mediante la incorporación de personal especializado.

Según ha informado el Consistorio, el programa ha permitido el nombramiento de tres agentes de ocupación y desarrollo local (AODL) como personal funcionario interino vinculado a programas de carácter temporal. Las contrataciones tienen una duración comprendida entre el 15 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de reforzar el trabajo técnico y la puesta en marcha de actuaciones vinculadas al empleo en el municipio.

El objetivo principal de este refuerzo de personal es desplegar un Plan de Acción conectado con programas y actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de Empleo Local (PEOL), concebido como instrumento de planificación estratégica de carácter local. Con ello, se pretende ganar eficacia en la aplicación de las medidas de empleo a escala municipal.

La iniciativa busca, además, consolidar el trabajo coordinado entre el SOIB y administraciones territoriales como el Ayuntamiento de Santa Eulària, favoreciendo el intercambio de información, la creación de sinergias y la coherencia de las actuaciones. El programa cuenta con la participación del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y con financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Adiós al reloj del paseo más popular de Ibiza

Santa Eulària incorpora tres agentes para activar el empleo y el desarrollo local

Las pruebas de Microbiología en el hospital de Ibiza se disparan

Debate en Ibiza tras las palabras de Marga Prohens sobre regularizar a 500.000 migrantes: "Señora presidenta, aquí ya están, no es cuestión de si caben o no"

