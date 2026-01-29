Santa Eulària aprueba la segunda fase del asfaltado de Siesta y otros barrios del municipio

La moción del grupo municipal socialista para la segunda fase de asfaltado de las calles del barrio des Puig d’en Fita, conocido popularmente como Siesta, prospera en el primer pleno ordinario del año del Ayuntamiento de Santa Eulària, celebrado este jueves. La propuesta del PSOE para reparar el mal estado del pavimento cuenta con el apoyo unánime del resto de ediles.

Durante la sesión plenaria, el portavoz y concejal socialista, Alan Ripoll, va un paso más allá y critica al Partido Popular (PP) por el mal mantenimiento de determinados puntos del municipio, como Siesta, “un barrio turístico que registra más de 3.000 personas censadas, con población trabajadora y residentes durante todo el año”.

Ante esta situación, Ripoll exige que “el equipo de gobierno haga un pensamiento y arregle zonas como Siesta”, y reprocha que el PP “preste más atención a las macroobras”.

En la misma línea se sitúa Unidas Podemos. Su concejal, Álvaro de la Fuente, denuncia el “trato diferencial entre barrios” y acusa al equipo de gobierno de abandonar las zonas residenciales frente a las turísticas. “Utilizan la denominación de turístico como excusa para no cuidarlas de la misma manera”, señala, antes de reclamar mayor atención para “los barrios de toda la vida”.

A las quejas de PSOE y Podemos se suma la edil de Vox, Paula Salsoso, quien afea al gobierno municipal que descuide los barrios turísticos: “Los residentes en barrios turísticos también somos ciudadanos de Santa Eulària”, afirma.

Por parte del equipo de gobierno, la concejala de Urbanismo, Cristina Tur, responde a las críticas de la oposición y niega que exista discriminación entre zonas del municipio. “No diferenciamos ni por clases ni por barrios”, asegura.

Además, Tur recuerda que se están ejecutando los trabajos de soterramiento de las líneas de baja tensión y de comunicaciones en distintos puntos de Siesta, concretamente en las calles Claveles, Narciso, Petunias, Figueres y Rosales, así como en el tramo final de la calle Borgoña. Una vez finalizadas estas actuaciones, se procederá a su asfaltado, dentro de una planificación eficiente y coordinada de las obras. Y agrega: "Ya se han asfaltado 6.450 metros cuadrados con una inversión de 126.773 euros".

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Ferrer, reconoce que “faltan actuaciones por ejecutar en los barrios”, aunque subraya que “esto lleva un proceso que se debe cumplir”. “Decir que no prestamos atención a los barrios es faltar a la realidad”, concluye.