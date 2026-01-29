Santa Eulària acuerda transformar los patios escolares

La renovación de los patios escolares de los centros educativos del municipio es uno de los temas que más conflicto genera en el pleno de Santa Eulària, aunque finalmente, la moción presentada por el grupo municipal Unidas Podemos cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Consistorio.

Antes de alcanzar el acuerdo se produce un intenso debate. Unidas Podemos, de la mano de su concejal, Álvaro de la Fuente, propone en un primer momento “la transformación de los espacios escolares en refugios climáticos e inclusivos”. “Hay que readaptar los patios y dejar atrás las obsoletas construcciones basadas en una pista central de hormigón”, sostiene el edil.

El PSOE muestra su apoyo a la propuesta de Podemos: “Es una moción en positivo, encaminada a crear espacios más inclusivos en los centros educativos del municipio. Estamos a favor”.

La concejala de Vox, Paula Salsoso, se muestra muy crítica con la propuesta de la formación morada: “Lo que deben hacer es reconfigurar el estado mental de su partido. Es una iniciativa que está mal planteada desde el inicio. Quieren implementar un modelo único de patio acorde a su pensamiento”. Eso sí, matiza: “Estoy de acuerdo en que debería haber más árboles y zonas verdes en los patios escolares”.

Por su parte, la concejala de Juventud y Educación de Santa Eulària, Marisol Ferrer Ferrer, no se muestra del todo convencida con la moción de De la Fuente. “No es cierto que solo haya patios en los que únicamente hay chicos jugando al fútbol. Eso sí, estamos de acuerdo en que es necesario volver a revisar el uso que se hace de los patios y repasar el estado de las infraestructuras. Además, hay que tener en cuenta que en el centro de los patios se encuentran, en muchos casos, las típicas pistas deportivas que luego se utilizan en las clases de Educación Física y que no se pueden eliminar tan fácilmente”.

Desde el inicio del debate, las cuatro fuerzas políticas coinciden en que en los patios escolares hay un exceso de hormigón y en la necesidad de incrementar las zonas verdes. Finalmente, el pleno acuerda impulsar la transformación de estos espacios para adaptarlos a las necesidades actuales, contando con la participación de la comunidad educativa y respetando los proyectos específicos de cada centro.