Sant Josep, último municipio de Ibiza en aprobar su ITV de edificios

El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado por unanimidad la ordenanza municipal que regula el Informe de Evaluación de Edificios, un documento que acredita el estado de las construcciones, como si fuera la ITV de un edificio, y que se requerirá a comunidades y propietarios de edificaciones que tengan entre 30 y 50 años y más de 50 años de antigüedad.

Se trata de una normativa que se exige a nivel autonómico desde 2017, según la Ley de urbanismo de Baleares, y que es aplicable en los municipios de más de 25.000 habitantes. Según señaló este jueves el alcalde, Vicent Roig, hasta este momento, el de Sant Josep era el "único Ayuntamiento que no tenía esta ordenanza en la isla de Ibiza y en Baleares solo quedan cuatro". Tanto Vila como Santa Eulària aprobaron sus respectivas normas en esta materia cuando hace nueve años.

Esta ordenanza tiene como objetivo "proteger la seguridad, mejorar la habitabilidad y accesibilidad, fomentar la eficiencia energética, preservar el valor patrimonial de los edificios, así como la imagen del municipio, especialmente en zonas donde hay edificios antiguos", aclaró Roig.

Lindares para presentar el primer informe

Tras la aprobación inicial de este jueves, la ordenanza entra en periodo de exposición pública de 30 días y, una vez superado, se aprobará definitivamente sin pasar por pleno municipal si no se presentan alegaciones o propuestas. De este modo, desde la aprobación definitiva, la ordenanza establece un calendario escalonado por el que los edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años tienen un máximo de un año para presentar su primer informe, en el que tendrán que evaluar su estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. En el caso de las construcciones de entre 30 y 50 años, se concede un plazo máximo de tres años para presentar el informe en que se habrá evaluado solo el estado de conservación.

Cada informe se tendrá que presentar de manera telemática y, según Roig, está pensado para que el procedimiento sea ágil y se remita automáticamente al registro. Una vez presentados, los informes tendrán que renovarse cada diez años.

Para que los propietarios puedan cumplir los requisitos de este documento, Roig apuntó que se prevé informar, asesorar, difundir líneas de subvención autonómicas y estatales y, "sobre todo, la aplicación del artículo 7 del ICIO [Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras], en los casos aplicables, para abonar hasta el 95% de este impuesto para las rehabilitaciones que se tengan que llevar a cabo como objeto de estas inspecciones". Cabe tener en cuenta que la normativa también contempla tratamientos diferentes para edificios protegidos en núcleos antiguos, con criterios técnicos que preserven valores arquitectónicos.

Sanciones de entre 3.000 y 6.000 euros

En caso de que los propietarios o las comunidades de propietarios no presenten los informes, se considerará una infracción urbanística leve, con sanciones legales de entre 3.000 y 6.000 euros. Por otro lado, se podrán llevar a cabo "medidas coercitivas de ejecución subsidiaria cuando exista un incumplimiento que ponga en riesgo la seguridad", matizó Roig, tras señalar que garantizar la protección es la prioridad de esta ordenanza.

Su aprobación contempla también que se tenga que llevar a cabo un censo de edificios y que los informes se presenten en el registro autonómico para garantizar una gestión ordenada de los expedientes.

Por otro lado, el pleno también aprobó, con los votos de PP, Vox y Raquel Ripoll —edil no adscrita desde el pasado septiembre por sus diferencias con la ahora única representante de Vox en Sant Josep, Araceli Colomar— la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. En este caso, se aprobaron las fichas para incorporar a un letrado y un técnico de servicios económicos al Consistorio, puestos de categoría A1.

Ara Eivissa votó en contra y PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron. En general, los grupos defendieron la necesidad de que el municipio cuente con más trabajadores de base, para reforzar departamentos como los relacionados con la limpieza o la jardinería.