Sant Josep desestima aumentar más la partida a las colonias felinas en el presupuesto de 2026

El equipo de gobierno de Sant Josep, del PP, aprobó este jueves de forma definitiva sus presupuestos para el año 2026, con los votos a favor de Vox, los votos en contra de Ara Eivissa y del PSOE y la abstención de Raquel Ripoll, edil no adscrita.

Este año las cuentas públicas del municipio ascienden a 58.259.127 euros y, tras su aprobación inicial el pasado 18 de diciembre, se han ratificado tras la desestimación de las alegaciones presentadas. Tanto la Asociación de Colonias Felinas de Ibiza como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) manifestaron por separado su intención de que se aumentasen las dotaciones destinadas al trabajo con las colonias felinas.

En su caso, la asociación solicitó que se desglosara y vinculara jurídicamente la partida de 144.000 euros para garantizar cobertura mínima de todas las obligaciones legales; que se incrementase la dotación presupuestaria hasta los 340.000 euros y que se crease una partida específica para campañas de sensibilización y prevención. En la misma línea, Pacma reclamó una dotación expresa para campañas municipales de sensibilización, así como para la captura recogida y custodia de animales, además de la elaboración de un plan municipal de colonias felinas.

150.000 euros a la recogida y atención veterinaria

Tras la valoración de las alegaciones por parte de un técnico municipal, se concluyó que "el presupuesto previsto para 2026 en materia de bienestar animal es de 520.000 euros, mientras el año anterior fue de 459.000, lo que supone un incremento del 13%", explicó la primera teniente de alcalde del municipio y concejala de Economía, Nieves Bonet.

Asimismo, señaló que la memoria presupuestaria ya contempla las partidas para las actuaciones mencionadas: el estudio y regulación del bienestar animal, con 20.000 euros; la recogida y atención veterinaria, con 150.000 euros, y las actuaciones extraordinarias y gestión animal por otros 150.000. De este modo, Bonet afirmó que "se considera que las partidas están bien definidas y descritas en la memoria para dar cumplimiento a las exigencias de bienestar animal".

Desde la oposición se coincidió en la desestimación a estas alegaciones, aunque los partidos insistieron en que los presupuestos se presentaron con retraso el pasado mes de diciembre.