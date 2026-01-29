La Última
Retratos de músicos fuera del escenario
El fotógrafo ibicenco Joan F. Ribas, especializado en retratos de artistas tocando en vivo en la isla, presenta un nuevo concepto alejado de los escenarios naturales de los músicos con una exposición monográfica en Can Jordi Blues Station de la carretera de Sant Josep. La muestra fotográfica que cuelga en las paredes de este emblemático local hasta el 1 de marzo presenta 38 retratos (31 hombres y 7 mujeres) de conocidos músicos locales e internacionales realizados en un improvisado estudio en el backstage de Can Jordi tras sus actuaciones. A la apertura de la exposición acudieron un centenar de personas, en su mayoría artistas que están retratados. Ribas lleva dos años trabajando en este proyecto que tendrá continuidad: «La idea era sacar a los músicos del escenario, de su hábitat natural, y hacerles fotos más personales que expresasen su carisma y carácter. Es un proyecto vivo al que añadiré 60 retratos más con la idea final de plasmarlo en un libro. La reacción y colaboración de todos ha sido magnífica pese a la timidez de algunos al enfrentarse a la cámara sin su instrumento y lejos de su formato escénico». Ribas puntualiza: «El primero fue P.J. González y luego se apuntaron todos. Me ha gustado mucho la experiencia, ver las reacciones, la timidez de algunos fuera del escenario y cómo se han enfrentado a la cámara. Son dos mundos».
