Meteorología
Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
La Aemet mantiene el jueves, viernes y sábado la alerta amarilla por mala mar
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera este jueves, viernes y sábado. En la jornada del sábado pueden producirse, además, rachas de viento de hasta 80 km/h, según la presión de la Aemet, que ha activado también la alerta amarilla por viento.
La previsión meteorológica apunta a un fin de semana con baja probabilidad de lluvias, aunque con algún episodio puntual, especialmente entre el viernes por la tarde y la madrugada del sábado.
Según el pronóstico, el viernes 30 comenzará sin precipitaciones, con probabilidad nula durante la mañana. No obstante, a partir del mediodía y, sobre todo, por la tarde noche, el riesgo de lluvia aumentará hasta un 65%, coincidiendo con el paso de un frente que podría dejar chubascos ocasionales.
Durante el sábado 31, la probabilidad de precipitaciones será del 45% en las primeras horas del día, aunque irá disminuyendo progresivamente hasta situarse en torno al 0% durante la tarde, cuando se espera una clara mejoría del tiempo y la apertura de claros.
El domingo 1 de febrero se presenta como la jornada más estable del fin de semana. Aemet prevé cielos nubosos, pero con baja probabilidad de lluvia, que se situará entre el 5% y el 25% a lo largo del día, sin que se esperen precipitaciones significativas.
