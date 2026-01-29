Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera este jueves, viernes y sábado. En la jornada del sábado pueden producirse, además, rachas de viento de hasta 80 km/h, según la presión de la Aemet, que ha activado también la alerta amarilla por viento.

La previsión meteorológica apunta a un fin de semana con baja probabilidad de lluvias, aunque con algún episodio puntual, especialmente entre el viernes por la tarde y la madrugada del sábado.

Según el pronóstico, el viernes 30 comenzará sin precipitaciones, con probabilidad nula durante la mañana. No obstante, a partir del mediodía y, sobre todo, por la tarde noche, el riesgo de lluvia aumentará hasta un 65%, coincidiendo con el paso de un frente que podría dejar chubascos ocasionales.

Durante el sábado 31, la probabilidad de precipitaciones será del 45% en las primeras horas del día, aunque irá disminuyendo progresivamente hasta situarse en torno al 0% durante la tarde, cuando se espera una clara mejoría del tiempo y la apertura de claros.

El domingo 1 de febrero se presenta como la jornada más estable del fin de semana. Aemet prevé cielos nubosos, pero con baja probabilidad de lluvia, que se situará entre el 5% y el 25% a lo largo del día, sin que se esperen precipitaciones significativas.