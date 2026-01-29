Las pruebas de Microbiología en el hospital de Ibiza se disparan

La demanda de pruebas del laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses "ha crecido exponencialmente desde la pandemia". Así lo asegura Adoración Hurtado, jefa del servicio, que acaba de incorporar, precisamente para hacer frente a este incremento de la carga, a una nueva especialista: la doctora Paula Martí Ortega.

La nueva incorporación llega desde el Hospital La Marina Baixa de Alicante, detallan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Se formó en la universidad CEU Cardenal Herrera de Castelló, donde obtuvo el grado de Medicina antes de hacer en el Hospital General Universitario de Alicante la especialidad de Microbiología y Parasitología.

Más de 209.000 pruebas anuales

Durante el año 2024 este servicio del Hospital Can Misses realizó un total de 209.974 pruebas, entre las que se encuentran 54.076 de bacteriología: urocultivos, hemocultivos, antígenos de Legionella pneumophila y de Streptococcuspneumoniae, coprocultivos, detección de toxina A y B de Clostridium difficile , cultivos bacteriológicos, detección de Ag de rotavirus, adenovirus, norovirus y astrovirus intestinales. A ellas hay que sumar 5.719 pruebas para diagnóstico de parásitos, 3.221 de control de infecciones, 30.566 de microbiología molecular, (por ejemplo PCR de COVID o meningitis), 22.801 de microscopia y 93.591 pruebas de inmunología infecciosa entre otras.

La doctora Paula Martí Ortega / asef

"Con su incorporación la plantilla alcanza de nuevo los cuatro especialistas, las doctoras Adoración Hurtado (jefa del servicio), Susana Ramón, Javier Segura y la recién incorporada Paula Martí, a los que se suma parcialmente la bióloga molecular Arantxa López, que reparte la jornada entre Microbiología y la Unidad de Docencia, Formación e Investigación, área esta última, la de investigación, de la que es responsable", indican desde la gerencia.

Hasta 7 días para poder identificar a las bacterias

La dirección del centro señala que la bacteriología "es el área principal" del trabajo de Microbiología y, además, una de las secciones "menos automatizadas". "La lectura de los cultivos bacteriológicos se realiza por los facultativos placa a placa, revisándose cada día más de 1.000 placas de cultivo. Una única prueba de cultivo bacteriológico puede requerir de, mínimo dos días (lectura a 24 y 48 horas de incubación) hasta, en ocasiones, 7 días para poder aislar, identificar y realizar antibiogramas de una muestra", indican antes de señalar que "el diagnóstico parasitológico se realiza por los facultativos mediante microscopía".

Para explicarlo de una manera gráfica, como ejemplifican algunos de los expertos de Can Misses, hay que sembrar el cultivo, alimentarlo y esperar a que crezca.

El servicio, recuerda la gerencia sanitaria, "participa en el Grupo PROA (Programa de Optimización de Antibióticos) y realiza una importante labor en el control de infecciones junto a la unidad de Control de infecciones que está formada por las enfermeras Catia Serra Sala y Pilar Sebastián Santacruz".