Plenos de Ibiza: Multa de 100.000 euros por las deficiencias en la iluminación de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha tomado la iniciativa para acabar con las deficiencias en la iluminación pública y multa con 100.000 euros a la concesionaria del servicio, la Unión Temporal de Empresas Servicios Energéticos Sant Antoni de Portmany (SSEE), tal y como pone de manifiesto una auditoría. El pleno municipal celebrado este jueves ha rechazado las alegaciones técnicas presentadas por la empresa adjudicataria, con la abstención de los partidos de la oposición, y da luz verde a esta sanción.

La primera teniente de alcalde, Neus Mateu, ha dado a conocer los resultados del informe elaborado por los técnicos municipales, que ponen de relieve unas deficiencias de hasta el 90% de las condiciones del alumbrado fijadas en el contrato. Estas carencias se centran principalmente en la escasa iluminación que proyectan las farolas, un problema que ha provocado numerosas quejas vecinales en los últimos años y se pone de manifiesto claramente en las zonas limítrofes con el municipio de Sant Josep.

"La propia empresa admite unos incumplimientos en su servicio del 30%, así que tendrán que poner remedio", ha subrayado Mateu en declaraciones a este diario tras finalizar el pleno. La concejala ha recordado que las bases que rigen el servicio se aprobaron durante la alcaldía del socialista Pep Tur, Cires, aunque el contrato, que tiene una vigencia de 10 años y un canon mensual de 83.000 euros, acabó firmándose en agosto de 2020, ya durante el primer mandato de Marcos Serra.

Aunque la concesionaria puede recurrir este acuerdo de pleno, Mateu ha indicado que está obligada a pagar la sanción de 100.000 euros. Además, en caso de que no corrija los incumplimientos del servicio, se abrirá la posibilidad de estudiar la rescisión del contrato ahora vigente, ya que las deficiencias han quedado documentadas con el informe municipal.

En este sentido, la teniente de alcalde ha destacado que los técnicos y juristas del Ayuntamiento han tenido que llevar a cabo una labor meticulosa y compleja para confirmar que la iluminación pública del municipio no se ajusta a las exigencias de la concesión. Mateu respondía así a la concejala de Vox, Esther Fernández, que ha valorado que se tomen medidas para acabar con este problema, pero lamenta que «se haya tardado cinco años».

Vallas publicitarias

El concejal socialista Xavier Rey ha vuelto a criticar este jueves que el equipo de gobierno no facilita los expedientes municipales a la oposición. Según ha denunciado en este caso, solicitó en septiembre acceder a la documentación sobre las vallas publicitarias que siguen en pie, ya que, a su juicio, «existe un descontrol absoluto».

Ante "la falta de regulación" de esta materia, Rey ha lamentado que una de las vallas publicitarias del campo de fútbol de Portmany sirviera «para una campaña xenófoba de un partido político», en referencia a los carteles publicitarios antimusulmanes de Vox. También se ha interesado por las medidas de seguridad que se siguen tras la caída de una de estas estructuras sobre un coche en el aparcamiento del Hipercentro del polígono de Montecristo.

La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha recordado que el Ayuntamiento solo tiene competencias en aquella publicidad que se encuentra en suelo urbano y en espacios públicos, como las del campo municipal de fútbol. Así, ha subrayado que ya se ha pedido a la empresa que gestiona esta publicidad que retire las vallas que aún mantiene en el recinto. Además, ha indicado que ya no se podrán volver a levantar las estructuras caídas en el parking por el viento.