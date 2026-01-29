Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oferta Flash especial Carnaval: suscríbete a Diario de Ibiza y ahorra un 50% en un año

Ya puedes empezar a disfrutar de todos los contenidos de Diario de Ibiza por 25 euros por un año

Esta oferta estará activa hasta el 16 de febrero

Redacción Ibiza

Diario de Ibiza es la mejor opción para estar bien informado sobre todo lo que ocurre en el ámbito local, nacional e internacional, con las noticias más destacadas, reportajes de temas de interés y las mejores firmas de opinión para que estés al día de toda la actualidad.

Si quieres disfrutar de todos estos contenidos, aprovecha la oferta flash que Diario de Ibiza lanza este mes de enero y hazte suscriptor por solo 25 euros un año (antes 49,99 euros).

Siendo suscriptor tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes de temas de actualidad y artículos de opinión de destacadas firmas. Además, podrás disfrutar de todo el contenido multimedia como vídeos y galerías de fotos. Recibe también la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Accede a los nuevos pasatiempos y mejora tu experiencia con una APP más premium. Además, disfrutarás de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.

Aprovecha esta oferta flash que estará activa hasta el 16 de febrero.

La suscripción permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza. Con esta suscripción podrás consultar la información desde cualquier dispositivo, sin limitaciones, y estar al día de todas las novedades y contenidos especiales.

¿Qué ventajas obtendrás al suscribirte?

  • Acceso ilimitado a todas las noticias.
  • Newsletters exclusivas con contenidos seleccionados.
  • Nuevos pasatiempos para disfrutar cada día.
  • Una app más premium, con mejor experiencia de uso.
  • Acceso al Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.

Y recuerda: puedes cancelar cuando quieras.

