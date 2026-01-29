El obispo de Ibiza bendice la regularización de migrantes: “Es un acto de justicia social”

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, ha bendecido la regularización de medio millón de migrantes extranjeros tras la aprobación, el martes, en el Consejo de Ministros de un real decreto que modifica el reglamento de Extranjería: “Creo que esta medida es un acto de justicia social y de reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país incluso estando en situación irregular”.

Ribas señala que “tanto la Conferencia Episcopal como las organizaciones eclesiales de España ya consideraban que una regularización extraordinaria era la forma de dar respuesta a la situación de los migrantes que no pueden acogerse a las vías ordinarias”. De hecho, recuerda que las entidades de la Iglesia se encontraban “entre las que impulsaron” la iniciativa legislativa popular (ILP) que ha reunido más de 600.000 firmas “para pedir precisamente una regularización extraordinaria de migrantes”.

Satisfacción en Cáritas

Coincide con él Juan Torres Marí, director de Cáritas Diocesana en Ibiza: “Sabíamos que se iba a hacer esa regularización porque el presidente de Caritas española, Manuel Bretón, se había reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar, precisamente, este entre otros temas”. Dice sentirse “satisfecho” por que, al fin, el Gobierno haya decidido dar ese paso: “Todos en Cáritas estamos contentos de que pase esto. Los migrantes son personas que, una vez regularizadas, verán ampliadas sus perspectivas vitales, pues ahora, legalmente, no pueden ni trabajar ni pueden hacer nada. Es una medida positiva”.

“Lo deseable es que las personas que están entre nosotros, que están pasándolo mal y que además necesitamos [laboralmente], estén regularizadas" Juan Torres Marí — Director Cáritas Ibiza

Porque, justifica, “lo deseable es que las personas que están entre nosotros, que están pasándolo mal y que además necesitamos [laboralmente], estén regularizadas. Por eso, esta medida tendrá un efecto muy positivo”. Torres dice “no ver muy clara la influencia que puede tener esta medida a la hora de provocar un efecto llamada”, tal como se asegura desde formaciones como PP o Vox.

Esta regularización, se congratula, “aliviará la situación de muchísimos migrantes que viven en Eivissa”. Y recuerda que en el informe de la fundación Foessa, sobre la exclusión social en la isla, “ya se indica que hay un montón de gente que está en la cuerda floja. A esos, les puedes dar un empujoncito a uno u a otro lado. Y si les ayudas con el empadronamiento, les ayudas para que puedan ir al médico. Y eso es un alivio para ellos. Así se solucionará, en gran parte, carencias de muchas personas que viven entre nosotros y que además trabajan”.

El director de Cáritas reproduce así las palabras dichas por Thomas Ubrich, sociólogo y miembro de Foessa y del equipo de estudios de Cáritas, durante la reciente presentación del informe: «En Eivissa, la exclusión social no es una realidad marginal. Afecta a una de cada cinco personas, a unas 32.000 en términos absolutos, y aunque ocho de cada diez residentes están integrados, la mayoría lo está sobre la cuerda floja».