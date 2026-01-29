Multazo al conductor de una furgoneta de obras que aparcó en una plaza de discapacitados y tiró basura voluminosa fuera de los contenedores y de horario

La Policía Local de Ibiza ha denunciado en sus redes sociales un nuevo caso de comportamiento incívico en la ciudad pese a las campañas de concienciación y al endurecimiento de las sanciones impulsadas por el Ayuntamiento.

Los hechos denunciados afectan al conductor de una furgoneta que estacionó parcialmente en una plaza reservada para vehículos de personas con movilidad reducida y que, además, utilizó ese espacio para depositar una gran cantidad de enseres en un lugar no autorizado.

La Policía ha sancionado estos hechos con 200 euros por el estacionamiento indebido y al menos 2.000 euros más por la gestión inadecuada de los residuos, al vulnerar la ordenanza municipal en materia de limpieza y recogida de enseres. "Sin duda le hubiera salido mucho mejor hacer las cosas bien", afirman desde la Policía Local.

Calendarios para tirar la basura

La publicación ha generado comentarios en las redes sociales, en las que una usuaria ha recordado que existen calendarios y puntos habilitados para la retirada de enseres según el barrio, mientras que otro reclaman una mayor vigilancia y control para evitar este tipo de conductas. "Cuando les duele el bolsillo, se lo piensan dos veces", señala uno de los comentarios.

A continuación los días por barrios para tirar residuos voluminosos:

Lunes y viernes: Sa Colomina, Es Clot, Sa Bodega, Ses Canyes, Es Palmer, Es Llimoners, Sa Real, Can Beiet, S’Hort des Bisbe, Can Partit, Sa Capelleta, Puig des Molins, Dalt Vila, Sa Penya, La Marina, S’Alamera, Es Pratet (zona centro).

Martes: Illa Plana, Ses Figueres, Talamanca, Passeig Marítim, S'Hort de sa Fruita, Es Clot d'en Llauidis, Can Bernat, Es Gorg, Ca na Glaudis, Cas Dominguets, Cas Ferró, Es Raspallar, Sa Blancadona.

Miércoles: Can Bossa, Ca les Ànimes, Sa Punta, Es Viver, Ses Figueretes.

Jueves: Cas Mut, Es Putxet, Can Misses, Sa Joveria, Can Bufí.

: Cas Mut, Es Putxet, Can Misses, Sa Joveria, Can Bufí. Domingo: Can Sifre, Cas Serres, Can Sant, Can Escandell, Can Cantó.

El incumplimiento de esta normativa puede comportar sanciones de hasta 2.000 euros, según la ordenanza municipal de Residuos aprobada en septiembre de 2025. Los residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos y otros enseres de gran medida) se tendrán que depositar a partir de las 20 horas del día asignado a cada barrio, siempre junto al contenedor más próximo pero sin impedir la recogida regular.

Para mayor información o consultas, la ciudadanía puede contactar con el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza al teléfono 971 39 76 00, según consta en la web del Consistorio.