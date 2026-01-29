Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza

En Ibiza, cada vez son más los conductores que creen cumplir la normativa de seguridad vial por llevar la baliza V-16 en el vehículo, pero desconocen que no es el único elemento obligatorio. La Guardia Civil de Tráfico está intensificando los controles en carreteras de España y revisa no solo lo que se ve desde fuera, sino también el contenido del maletero, imponiendo multas de hasta 200 euros a quienes no llevan sistema alguno para solucionar un pinchazo.

La confusión viene, en gran parte, por la entrada en vigor de la baliza luminosa V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero, que ha sustituido definitivamente a los antiguos triángulos de emergencia. Tal y como ha recordado el director general de Tráfico, Pere Navarro, cualquier conductor que se detenga por una avería o incidente y no coloque la baliza será sancionado, ya que su uso es obligatorio por ley.

Interior no multará por un periodo "razonable" a conductores que no lleven la baliza V-16 / PI

Sin embargo, la normativa no se queda ahí. Muchos conductores pasan por alto que la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación también exigen llevar en el vehículo un sistema que permita continuar la marcha en caso de pinchazo. Así lo recoge el Anexo XII del Reglamento, que obliga a disponer de una rueda de repuesto, una rueda de uso temporal tipo “galleta” o, en su defecto, un kit antipinchazos homologado que garantice la movilidad del coche.

Vehículos modernos sin rueda de repuesto: problema recurrente

Los agentes están detectando situaciones habituales: vehículos modernos sin rueda de repuesto y con el kit antipinchazos incompleto, caducado o directamente inexistente. En estos casos, aunque el conductor lleve correctamente colocada la baliza V-16 y el chaleco reflectante, la sanción puede llegar igualmente a los 200 euros, al no cumplir con los elementos de seguridad exigidos.

Los nuevos modelos de coche han eliminado la rueda de repuesto para reducir peso, consumo y costes de fabricación, sustituyéndola por un kit de reparación que suele incluir un sellador líquido y un compresor. Este líquido se inyecta en el neumático para sellar temporalmente el pinchazo, permitiendo circular hasta un taller, siempre respetando las limitaciones de velocidad indicadas por el fabricante.

Desde Tráfico recuerdan que no llevar ningún sistema de reparación no solo conlleva sanción económica, sino que puede suponer la inmovilización del vehículo si se produce una avería, al considerarse un riesgo para la seguridad vial. Por ello, recomiendan revisar periódicamente el maletero y asegurarse de que el kit antipinchazos está completo y en condiciones de uso.