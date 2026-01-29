Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las fiestas de Sant Antoni y Santa Agnès dominan la agenda de este fin de semana con diferentes actividades, como la compartida caminata a Corona del viernes, ‘Anem de lluna’ o las del domingo, con la limpieza de la bahía, la marcha de es Porquet, teatro en el cine Regio y el Freakend XL en el Espai Jove.

Por otra parte, Sant Josep celebra el sábado su ya tradicional fiesta contra el cáncer, con actividades lúdicas, festivas y solidarias toda la mañana en la plaza.

El festival Mal del Cap continúa este fin de semana, con una presentación de libro el jueves y proyección el viernes.

Los Derechos Humanos centran varias actividades, como una conferencia sobre Palestina el viernes, la manifestación ‘Eivissa amb Gaza’ del sábado, o el encendido de torres del domingo.

Además hay teatro, con las obras ‘No es serio este cementerio’ y ‘¡Yo no he sido!’ del sábado; humor con las Noches de Kokomedia del jueves o el espectáculo de Paco y Maite del domingo en el Pereyra; cine, conciertos, conferencias, exposiciones…

Julián Génisson viajará este jueves a Ibiza para presentar su último libro, ‘Deshacer el ridículo. Tratado sobre la risa’. / Álvaro García

JUEVES 29 DE ENERO

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Campionat de ramer. En el restaurante Sa Palmera.

Música

Seán Mackey. Concierto de versiones del músico irlandés. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Pep Cosmic i es Verrus de Balàfia. Folk. 19.30 horas en Can Moreta y Nap, plaza de sa Graduada de Vila.

Sandy Valey. Versiones de rock. 20 horas en Cas Costas.

Sam & Iván. Blues y soul. 20 horas en Why Not! de Cala de Bou.

Cultura alternativa

Festival Mal del Cap. 19 horas en la librería Sa Cultural, charla y presentación de ‘Deshacer el ridículo. Tratado sobre la risa’ a cargo de Julián Génisson, autor y guionista.

Cine

‘Father, Mother, Sister, Brother’. De Jim Jarmusch (Estados Unidos, 2025). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Humor

Noches de Kokomedia. Monólogos de Eva y Que. 22 horas en la sala La Kokotxa.

Literatura

‘El llenguatge de les ones i altres relats’. Presentación del libro de Ramon Mayol. A cargo de Neus Costa Mayans. 19.30 horas en la biblioteca insular Marià Villangómez.

Sant Josep contra el Cáncer, el sábado en la plaza / Vicent Mari

VIERNES 30 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni y Santa Agnès

18.30 horas. Caminata noctura ‘Anem de lluna i mirem-nos sa flor’. De Portmany a Corona. Salida: Passeig de ses Fonts de Sant Antnoni. Habrá autobuses para regresar.

Cultura alternativa

Festival Mal del Cap. 20 horas, proyección en el Centro Cultural Can Jeroni (Sant Josep) de la película ‘Balearic’, dirigido por Ion de Sosa, seguida de coloquio.

Música

III Festival de la canción. Organiza Karaoke Ibiza. Desde las 20.30 horas en el restaurante Rosana’s.

Conferencias

‘El malestar de Ibiza y Formentera: el peor lugar, el peor momento’. A cargo del periodista Jorge Dioni López. Organizada por la demarcación de Ibiza y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. A las 18 horas en Can Ventosa.

Palestina e Israel a debate. 19 horas en la sede de la UIB. Conferencia ‘Parlem de Palestina’ a cargo del médico, historiador y escritor Salah Jamal.

Can Ventosa acoge este sábado la obra 'No es serio este cementerio' / AE

SÁBADO 31 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: Premios del Deporte de Sant Antoni de Portmany 2025. En el Cine Regio.

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Final del Campionat de ramer. En el restaurante Sa Palmera.

Sant Josep contra el Cáncer

Acto central. Jornada lúdica, festiva y solidaria con actividades para todas las edades, música, espectáculos, deportes, exposición, comida y bebida. Mesas informativas de todas las asociaciones... De 10 a 15.30 horas en la plaza de Sant Jordi. 12 horas lectura del manifiesto.

Acto reivindicativo

‘Eivissa amb Gaza’. Manifestación ‘El silenci és complicitat’. A las 17 horas. Paseo reivindicativo partiendo de Vara de Rey. Los organizadores proponen asistir vestidos de negro y unirse a una ‘performance’ colectiva.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la granja de Santa Gertrudis. Comidas, actividades infantiles, rutas guiadas, charlas... De 9 a 167 horas.

Teatro

‘No es serio este cementerio’. Humor. Dirección Laia Díaz. 19 horas en Can Ventosa. Entradas a 12 € en culturaentradesonline.eivissa.es.

‘¡Yo no he sido!’. A cargo de la compañía Teatro Attípico. Funciones a las 18 y 20.30 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entradas a 10 €.

Música

Reya & Friends. Versiones de soul, pop y rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Sandy Valey. Versiones de rock. 16.30 horas en Rosana’s.

Folclore

'Cançoner de les Pitiüses'. 10 horas. Taller de cançó. 12 horas:Ballada colla de Buscastell. Actividad complementaria de la exposición ‘Cançoner de les Pitiüses’ en el Far de ses Coves Blanques en Sant Antoni. Para inscribirse en el taller de canción hay que enviar un correo a info@estudiseivissencs.cat.

Derechos humanos

‘Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans’. Las salidas son las siguientes: paseo desde sa Punta des Molí hasta el faro de ses Coves Blanques en Sant Antoni a las 12.15 horas; visita teatralizada ‘El valent vigilant de la torre’ en la torre des Carregador (o de la Sal Rossa) en Sant Josep a las 12.15; visita guiada a Dalt Vila, con punto de encuentro en la estatua de Vara de Rey a las 11.30 (mediante inscripción previa), y encendido en el baluarte de Sant Bernat; caminata desde la plaza de la Iglesia de Sant Francesc hasta la torre de sa Gavina, Can Marroig, a las 11 horas en Formentera y, después, comida de ‘senalló’ a las 14 horas.

Gastronomía

Taller de elaboración de pan. En Ca n’andreu des Trull (Sant Carles). A cargo de Vicent Marí Serra ‘Palermet’. De 10 a 14 horas. Imprescindible inscripción previa.

Paco y Maite actúan este domingo en el Teatro Pereyra / José Luis Rueda

DOMINGO 1 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni

10 horas: XXII Limpieza a Fondo de la bahía de Portmany. Encuentro: faro del muelle nuevo.

XXII Limpieza a Fondo de la bahía de Portmany. Encuentro: faro del muelle nuevo. 10.30 horas: Marcha cicloturista de Es Porquet. Salida del Passeig de ses Fonts.

Marcha cicloturista de Es Porquet. Salida del Passeig de ses Fonts. 12 horas: ‘Jutjats de pau, judicis pendents’ Representación teatral obra original de Vicent Serra, a cargo del Grupo de Teatro de la Associació de vesins des Molí. En el Cine Regio.

‘Jutjats de pau, judicis pendents’ Representación teatral obra original de Vicent Serra, a cargo del Grupo de Teatro de la Associació de vesins des Molí. En el Cine Regio. 12 a 21 horas: Freakend XL. El Espai Jove de Sant Antoni será el punto de encuentro para los fans de la cultura otaku, con una amplia variedad de actividades: torneos y zona de videojuegos, concursos de preguntas, talleres japoneses, gastronomía típica, rifas, proyecciones de anime, pasarela como y pasarela tus temas favoritos. ¡Un evento completo para disfrutar del anime, el manga y la cultura japonesa!

Fiestas de Santa Agnès

14 horas. Paella popular. En beneficio de la parroia de Santa Agnès. En la carpa.

Humor

Paco y Maite. Espectáculo ‘Estamos en crisis ¿y qué?’. 18 horas en el Teatro Pereyra Ibiza.

Música

Little Green Hippo. Calçotada musical en Can Berri Sant Agustís. Desde las 13.30 horas.

Maya Alexander. Versiones de conocidas cantantes. 14 horas en Cool Café de Cala de Bou.

III Festival Música Jove

Talleres: ‘Pin pon... a cantar’, taller para niños de 3 a 6 años en Can Ventosa. A las 11 y a las 12 horas.

taller para niños de 3 a 6 años en Can Ventosa. A las 11 y a las 12 horas. ‘Batucando’. A las 17 horas para niños de 8 a 11 años y a las 18 horas para adolescentes de 12 a 18 años. Gratuitos con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

Joan F. Ribas expone sus retratos de músicos en Can Jordi Blues Station / Joan F. Ribas

EXPOSICIONES

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Inauguración el viernes 30 de enero a las 20 horas. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Hasta el 13 de marzo.

‘Les poesies dels baleàrics’. Inauguración el jueves 29 de enero a las 20 horas. Sala Es Povorí, en Dalt Vila. Horario: jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 1 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Inauguración el 6 de febrero. hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Edgar González Era. ‘Suggeriments’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 14 de febrero.

Joan F. Ribas. ‘Music Faces’. Muestra fotográfica de retratos. Can Jori Blues Station. Hasta el 1 de marzo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

'Cançoner de les Pitiüses'. Proyecto impusado por el Institut d'Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear de Formentera con la voluntad de poner al alcance de todo el mundo el rico patrimonio inmaterial de las Pitiusas a través de gloses, cançons y sonades tradicionales. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Abierto de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 14 de febrero

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

Wendy Williams. Pinturas de paisajes. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.