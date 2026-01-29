Regularización de migrantes
“Una medida acertadísima” para 1.500 ecuatorianos y 50 senegaleses que viven en Ibiza
La mayoría de los senegaleses sin papeles se dedica a la venta ambulante "porque no pueden ser contratados" en otros trabajos
Y los ecuatorianos, a cuidar a personas mayores y en la construcción: “Se exponen a una tragedia"
Ndiaga Sarr, presidente de la Asociación de Senegaleses, considera que la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno “es una medida muy buena, pues hay mucha gente en esa situación en Ibiza”. Sarr calcula que hay “unos 50 senegaleses” sin papeles en la isla: “La mayoría se dedica a la venta ambulante porque no pueden ser contratados. Es la única manera que tienen de conseguir algo de dinero para poder vivir”. Y los que sí están regularizados trabajan en la construcción (en invierno) y en la hostelería (en verano), sectores en los que intentarán trabajar quienes se regularicen en los próximos meses.
“Ha sido acertadísimo”, exclama Horacio Balda, presidente de la Asociación de Ecuatorianos: “Muchos compatriotas viven en las islas de manera irregular. Es necesario que trabajen y que aporten”. En su caso, calcula que hay alrededor de 1.500 ecuatorianos viviendo en Ibiza sin papeles: “Y trabajando en negro. Muchos, en la pintura, otros (sobre todo mujeres) cuidando a personas mayores, que es una gran necesidad”. Balda explica que muchos ecuatorianos son empleados “en la obra” en negro: “Se exponen a tener alguna tragedia, alguna desgracia, pues es donde hay más riesgo. Ya ha pasado. Y a mí me ha tocado repatriar a alguno o darle una sepultura digna porque no tienen papeles, no tienen seguro”.
