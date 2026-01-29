El álbum
Mal día para dejar la moto al raso
Motos y bicis en el suelo, bolsas de plástico volando por todas partes, hojas e incluso ramas enteras arrancadas por el temporal... Ese era el paisaje que presentaba ayer el centro de Vila tras el paso de la borrasca ‘Kristin’, que llevó a la Aemet a activar la alerta naranja en las Pitiusas por vientos que podían superar los 90 kilómetros por hora.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes