Mal día para dejar la moto al raso

Motos y bicis en el suelo, bolsas de plástico volando por todas partes, hojas e incluso ramas enteras arrancadas por el temporal... Ese era el paisaje que presentaba ayer el centro de Vila tras el paso de la borrasca ‘Kristin’, que llevó a la Aemet a activar la alerta naranja en las Pitiusas por vientos que podían superar los 90 kilómetros por hora.