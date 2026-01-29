Los lugares favoritos en Ibiza de Margot Robbie, protagonista de 'Cumbres borrascosas'
La actriz Margot Robbie, tras el éxito de 'Barbie', eligió Ibiza para desconectar durante el verano de 2025
Margot Robbie se prepara para regresar a la gran pantalla con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, la película 'Cumbres borrascosas'. La actriz y productora, que en más de una ocasión se ha dejado ver por algunos lugares emblemáticos de Ibiza, estrenará el filme el próximo 13 de febrero, tres años después de convertirse en un fenómeno global con 'Barbie'. La adaptación cinemátografica de la novela de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell, aspira a convertirse, según su equipo, en “la 'Titanic' de la nueva generación”.
Este verano, concretamente en el mes de julio, la actriz australiana optó entre grabaciones por desconectar en Ibiza, donde pasó varios días de vacaciones en julio de 2025 junto a su marido, el actor y productor Tom Ackerley, y un grupo de amigas. Durante su estancia, Robbie se dejó ver por distintos puntos emblemáticos de la isla, combinando planes tranquilos con incursiones en la noche ibicenca.
Los favoritos de Robbie en Ibiza
Vestida completamente de negro, con la melena suelta, gafas de sol y luciendo figura tras su reciente maternidad, la intérprete fue vista en el chiringuito de es Cavallet, donde disfrutó de un arroz y pescado, especialidades de la zona. Posteriormente, el grupo paseó por el centro de Ibiza y realizó una parada en una licorería para adquirir bebidas y llevarlas a la villa en la que se alojaban.
La agenda gastronómica continuó con una cena en el restaurante Zuma, situado en el paseo Joan Carles I, uno de los locales más frecuentados por celebridades que visitan la isla.
Durante su estancia, el grupo tampoco quiso perderse la faceta nocturna de la isla. Acudieron a UNVRS, donde asistieron a la fiesta del dj Jamie Jones, confirmando una vez más la conexión de la actriz con Ibiza, un destino que visita con frecuencia y por el que ha manifestado en varias ocasiones su predilección.
