Viento de más de 100 kilómetros por hora provoca medio centenar de incidentes en Ibiza

La borrasca 'Kristin' vuelve a dejar incidencias en Ibiza durante la noche. Entre las 20 horas de este miércoles y las 6 horas de este jueves, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 registró cuatro nuevos avisos en la isla, dentro de un total de 12 incidencias nuevas en el conjunto de Baleares en este mismo tramo horario, según los datos facilitados.

En el balance global, desde las 12 horas del miércoles hasta este jueves, el 112 contabiliza 90 incidentes relacionados con el episodio meteorológico: 53 en Ibiza, 24 en Mallorca, 12 en Formentera y una ubicación pendiente de concretar en el momento de elaboración del informe.

Ibiza ciudad y Sant Josep, los municipios con más avisos

Por municipios, el reparto de las 53 incidencias registradas en Ibiza sitúa a Ibiza ciudad y Sant Josep a la cabeza, con 16 cada uno. Les siguen Santa Eulària (9), Sant Antoni (8) y Sant Joan (4), de acuerdo con el recuento del Centro de Coordinación.

En el conjunto de incidentes coordinados por el 112 en estas horas, los más frecuentes han sido las caídas de árboles (21), seguidas de desprendimientos de riesgo (15) y caídas de árbol en la calzada (15). También se han contabilizado desprendimientos de elementos urbanos (14), obstáculos líquidos en la calzada (9) e inundaciones en vía pública (6). Del total, 19 incidentes permanecen abiertos, mientras que el resto ya se han cerrado.