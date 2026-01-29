Juanjo Ferrer, senador por Ibiza y Formentera: "Tomamos el camino contrario a Trump"

Juanjo Ferrer, senador ibicenco integrado en el grupo parlamentario de Esquerra Confederal, confiesa que le hace “gracia” que España vaya en dirección contraria a Donald Trump y a muchos países europeos: “Vamos en contra de todas las políticas migratorias que se están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Es, totalmente, el camino contrario. Y esto sí que me gustaría señalarlo: cuando la tendencia mundial es ir a restringir más la entrada, a intentar devolver a los migrantes de la forma que sea a sus países, pues aquí en España se decide ir totalmente en contra”. Ferrer es uno de los políticos pitiusos que, desde que es senador, más han batallado por conseguir lo que el Gobierno, tras arrastrar los pies durante el último año, decidió en el Consejo de Ministros del martes: la regularización de miles de migrantes extranjeros.

Lo hizo, por ejemplo, presentando una moción al respecto en el Senado hace dos años: “Me parece bien lo que ha hecho el Ejecutivo central, es una regularización de la que ya se venía hablado hace tiempo. Además, todo esto viene de una iniciativa legislativa popular respaldada por unas 700.000 firmas”, recuerda, si bien no añade la coletilla de que el PP la apoyó en su momento. Ya no. Vox, por descontado, lo rechaza.

Este diario solicitó al equipo de gobierno del Consell de Ibiza su parecer respecto a esta regulación, a poder ser de boca de su consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, pero se remitieron a las declaraciones realizadas por el Govern, tanto por su director general de Inmigración como por su presidenta, Marga Prohens, que la califica de “irresponsable” y que cree que “contribuye a un nuevo efecto llamada”.

"Es de justicia"

Juanjo Ferrer rechaza esos argumentos: “Es de justicia. Todos los que nos dedicamos un poco a esto y conocemos la situación, sabemos que hay muchos migrantes que están en situación irregular o en trámite de regularizar su situación en Ibiza”, comenta. Le satisface que el Decreto-Ley vaya a aplicarse “bastante rápido y con requisitos, por ejemplo, que no se pida un contrato de trabajo. Será bastante positivo”. Los solicitantes, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, no pueden tener antecedentes penales y deben acreditar una estancia de al menos cinco meses en el país, que podrá demostrarse con un certificado del padrón, pero también podrá acreditarse con informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros.

Ferrer recuerda que “tanto la patronal, a nivel nacional, como Cáritas Diocesana, estaban pidiendo esta regulación"

El senador pitiuso duda de que la regularización provoque un efecto llamada, dado que hay que acreditar una residencia anterior al 31 de diciembre, y recuerda que “tanto la patronal, a nivel nacional, como Cáritas Diocesana, estaban pidiendo esta regulación o hacer algo con toda esta cantidad de personas extranjeras sin permiso de trabajo que están aquí, la mayoría de lo cuales ya están trabajando”.

Campillo: "Me parece perfecto"

El secretario general de UGT en Ibiza, Pedro Campillo, aplaude la medida: “Regularizar a 500.000 personas que ya viven entre nosotros, que trabajan en condiciones de semi esclavitud, sin derechos laborales, sin derechos de ningún tipo, que trabajan en nuestras casas, en el servicio doméstico, en la construcción, en la hostelería, vamos, en sectores que conviven con nosotros, que son amigos nuestros, pues que los regularicen y les den derechos, me parece perfecto. Hay que hacer lo que, además, han hecho históricamente todos los gobiernos de derechas y de izquierdas hasta ahora”. No comparte el criterio de que provocará un efecto llamada: “En absoluto”. En ese sentido, insta a la presidenta balear a que, en vez de clamar contra la medida, “pida que esas personas sean regularizadas para que vivan en condiciones dignas y de humanidad”. Campillo subraya que cuando esos migrantes pasen a situación de regularidad “cotizarán a la Seguridad Social, contribuirán a mantener los servicios públicos de este país y serán ciudadanos con derechos”.

Por su parte, la diputada nacional del PSOE Milena Herrera considera “una muy buena noticia” este plan de regularización extraordinaria: “Supone, y quiero recordarlo ante el alarmismo y ante los mensajes absolutamente lamentables, xenófobos y racistas que proceden de los partidos de la derecha y de la ultraderecha, que esto permite otorgar permiso de residencia y de trabajo a extranjeros que ya residían en España desde cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y que además no tengan antecedentes penales. ¿Y qué va a suponer? Pues va a suponer que estas personas puedan tener derechos, puedan tener protección”.

Afectará a personas que “están ya trabajando activamente en nuestro país y lo hacen en la economía sumergida porque no tienen actualmente el derecho ni la protección que les da un contrato de trabajo”

Apunta la diputada ibicenca que, en la mayoría de los casos, la regularización afectará a personas que “están ya trabajando activamente en nuestro país y lo hacen en la economía sumergida porque no tienen actualmente el derecho ni la protección que les da un contrato de trabajo”. Además, van a tener las obligaciones “de cualquier otro ciudadano que esté en situación legal en nuestro país”. En una Comunitat como la balear y en una isla como Ibiza, “donde hay una gran demanda laboral, donde muchos empresarios ya venían incluso pidiendo que se tomaran estas medidas, se va a agradecer, se va a notar en su sistema productivo”. Combina, añade la socialista, “la protección de los derechos humanos con un beneficio claro para la economía insular, para nuestra sociedad y para la normal integración de estas personas que han elegido nuestro país”.