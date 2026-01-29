Manos Unidas en Ibiza: "La guerra al hambre es la única que debería ser lícita en el mundo"

Manos Unidas planea a través de la campaña del 2026 'Declara la guerra al hambre' realizar diversos actos solidarios en la isla coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, el viernes 6 de febrero, y en jornadas posteriores.

Programación de 'Declara la guerra al hambre'

El viernes 6 de febrero planean iniciar la campaña con "una misa que presidirá el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, en la iglesia de Santa Cruz, a las 19.30". A posteriori, ofrecerán la 'Cena del Hambre' en el salón parroquial, "amenizada por el Coro Bravo y los monólogos de Ignacio". El donativo para participar en la cena benéfica es de 10 euros. El domingo día 8, "tendrá lugar la jornada nacional de Manos Unidas, con una única colecta especial en todas las parroquias" de la isla.

Además de los actos del fin de semana, se "llevarán a cabo charlas divulgativas los días 10 y 11 de febrero para los alumnos de los colegios Nuestra Señora de la Consolación y Sa Real, respectivamente". Unas conferencias que correrán a cargo de "Roberto Martínez, experto del área de educación para el desarrollo de los servicios centrales de Manos Unidas en Madrid".

Manos Unidas en Ibiza

Manos Unidas en Ibiza, en la actualidad, "está integrada por una treintena de personas voluntarias fijas, más otras que se suman puntualmente a las iniciativas de la organización en las distintas parroquias de la isla", comentan desde la organización.

"Fue la voluntad de combatir el hambre la que llevó a algunas mujeres, hace ya 67 años, a fundar Manos Unidas", aclaran, además de considerar que "la guerra al hambre es la única que debería ser lícita en el mundo, porque la verdadera lucha no se libra con armas, sino con recursos, solidaridad y alimentos".

"Combatir la pobreza es construir la paz"

Manos Unidas ratifica su compromiso "por la paz en el mundo actual", mediante el lema de este año 'Declara la guerra al hambre'. Defienden la premisa del Papa Benedicto XVI: "Combatir la pobreza es construir la paz". La organización afirma que "hablar de paz significa también construir un desarrollo justo, inclusivo y sostenible que ponga fin a lacras como el hambre y la pobreza, la emigración forzosa, la explotación, la infancia rota por el abandono, la violencia…"

Estiman desde la organización: "Los cristianos han de ser instrumentos de paz, lo cual implica promover la justicia, la reconciliación y el amor en nuestras vidas". Además, reafirman la idea que "la paz no es un ideal inalcanzable, es una tarea permanente que hay que asumir con responsabilidad y compromiso".