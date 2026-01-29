Ibiza suspende dos años el planeamiento en es Viver, ses Figueretes y Cas Serres “para ordenar viviendas ya existentes”

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves inicialmente la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023, relativa al cambio de calificación urbanística de determinadas parcelas del municipio. El Consistorio justifica que esta actuación “se enmarca dentro de las políticas municipales de vivienda y complementa el plan ‘Ibiza, una Ciudad para vivir’, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda más asequible para la ciudadanía”.

La modificación implica la suspensión del planeamiento en las áreas afectadas de dos años como máximo (momento en que sería levantada automáticamente) o hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual.

Las áreas incluidas en esta modificación puntual se encuentran en es Viver, ses Figueretes y Cas Serres: la denominada isla n.º 1 está delimitada por la avenida Pere Matutes Noguera, la calle Josep Tarrés, el paseo de ses Pitiüses y la calle periodista Francesc Escanelles; la isla n.º 2, por la avenida Pere Matutes Noguera, la calle Quartó de Portmany, el paseo de ses Pitiüses y la calle Alexandre Llobet; la isla n.º 3, por las parcelas catastrales delimitadas por las calles Antoni Maria Alcover (1-3) y Josep Tur i Llaneres (14-22), y la isla n.º 4, por la parcela catastral delimitada por las calles Quartó de ses Salines y Carles Roman Ferrer, 28. La aprobación inicial de esta modificación comporta la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas -así como de la posibilidad de presentar comunicaciones previas- a las parcelas afectadas.

Ajustar los usos a la realidad

Se trata de un cambio de calificación urbanística para ordenar aquellas zonas donde, pese a estar calificado como uso turístico, realmente hay edificios residenciales. El propósito es recalificar esas parcelas para cambiarlas a uso residencial. Hay 10 referencias catastrales que serán modificadas: siete en ses Figueretes, una en es Viver y dos en Cas Serres. En este último caso no se trata de equipamiento turístico, sino sanitario.

“El cambio urbanístico propuesto permite ordenar las viviendas existentes y también posibilita la reconversión de determinados locales en Viviendas de Precio Limitado"

Y no sólo eso: “El cambio urbanístico propuesto permite ordenar las viviendas existentes y también posibilita, siempre condicionado en un estudio previo de viabilidad, la reconversión de determinados locales en Viviendas de Precio Limitado (VPL), favoreciendo así la generación de vivienda con precios más asequibles que los del mercado libre”, ha explicado el regidor de Urbanismo, Juan Flores, durante el pleno.

La modificación puntual se someterá a información pública durante un plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Balears (BOIB), en uno de los diarios de mayor circulación de la isla y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (eivissa.sedelectronica.es). Durante este periodo, el expediente estará a disposición de la ciudadanía para que se pueda consultar y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

"Cambio menor"

Paralelamente, el Consistorio solicitará un informe a las administraciones y entes estatales, autonómicos e insulares cuyas competencias se puedan ver afectadas por esta suspensión, así como al Consell de Ibiza. Una vez recibidos los informes y finalizado el periodo de información pública, el equipo redactor informará al respecto y se continuarán los trámites correspondientes para avanzar en el procedimiento.

Según Flores, se trata de “un cambio menor que apenas afecta al planeamiento de la ciudad” y cuyo objetivo es “ordenar 10 manzanas que aparecen como de uso turístico y una de equipamiento sanitario”, pero donde los usos son realmente residenciales. El propósito de esta intervención es que “los usos sean coherentes con el que se da realmente”.Paralelamente, se facilitará la conversión de locales comerciales para su uso residencial.

Desde el PSOE, el concejal Jordi Salewski dijo que no entiende que esta sea la prioridad del Ayuntamiento en el ámbito del planeamiento urbanístico, cuando en tiempos de José Vicente Marí Bosó como portavoz popular, este calificaba de “churro” el PGOU. Salewski lamenta, además, que se promueva la conversión en viviendas locales comerciales.