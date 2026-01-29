Cinco de la tarde del 29 de enero: el momento exacto en el que Vara de Rey se quedó sin reloj

La imagen del paseo de Vara de Rey ya ha cambiado. A lo largo de este jueves 29 de enero se ha completado la retirada de la estructura de la pérgola y del reloj que durante los últimos años presidieron uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad de Ibiza. A las 17 horas, los trabajos finalizaron y ya no queda rastro del reloj en la cabecera sur del paseo. La actuación se enmarca dentro de las obras de remodelación de esta zona, que incluyen también la reforma de la calle Miquel Caietà Soler.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha visitado durante la mañana las obras y ha explicado que la retirada del reloj forma parte de un proyecto más amplio de mejora de la accesibilidad, la seguridad vial, la eficiencia energética y la calidad del espacio público. Se trata de una intervención cofinanciada por los fondos Next Generation EU que tiene como objetivo la renovación integral de esta zona histórica de la ciudad.

Según ha detallado el alcalde, la eliminación de la estructura responde tanto a criterios técnicos como a una demanda reiterada de la ciudadanía. “Existe la voluntad de recuperar un reloj ornamental, un reloj que vuelva a ser un punto de encuentro, tal y como lo fue históricamente el paseo de Vara de Rey. Queremos un reloj que esté más en sintonía con esta zona histórica de la ciudad”, ha señalado.

Recuperar un símbolo más acorde al entorno histórico

Triguero ha subrayado que el reloj retirado, instalado hace ocho años como una estructura moderna con placas solares, no terminaba de integrarse en un entorno tan sensible como el de Vara de Rey, situado a los pies de la muralla declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En este contexto, el Ayuntamiento apuesta por sustituirlo por un reloj de carácter más clásico, integrado en una farola del paseo y ubicado en uno de sus laterales, en consonancia con la estética histórica del lugar. El objetivo, según ha explicado el alcalde, es devolver a la ciudad un símbolo reconocible y cargado de significado colectivo.

Por su parte, Fernando Cid, responsable de la obra, ha explicado que la retirada del reloj se ha realizado mediante un operativo específico que ha incluido una plataforma elevadora y un camión grúa. “El desmontaje se ha llevado a cabo de abajo hacia arriba, retirando progresivamente las barras de la estructura y asegurando cada pieza en todo momento para garantizar la seguridad”, ha asegurado.

Una obra que transforma el corazón de la ciudad

Las obras de la cabecera sur de Vara de Rey comenzaron el pasado 12 de enero y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de adjudicación de 726.000 euros (IVA incluido). El proyecto contempla, además, la reordenación de varias intersecciones clave, la ampliación de zonas peatonales, la mejora del alumbrado público y la adaptación del entorno a la normativa vigente de accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento destacan que todas las actuaciones mantienen los mismos criterios estéticos y materiales aplicados en fases anteriores del paseo, garantizando una imagen urbana homogénea y coherente.

Con la retirada definitiva del antiguo reloj, Vara de Rey deja atrás una etapa reciente para dar paso a una nueva mirada sobre su identidad urbana, recuperando elementos que conectan con la memoria colectiva de vecinos y vecinas de Ibiza, según indican desde el Consistorio.