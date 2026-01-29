Hï Ibiza apuesta por el house de "alto impacto" los miércoles de la temporada 2026

Los miércoles en Hï Ibiza volverán a tener sello propio en 2026. El club anuncia el regreso de Meduza y James Hype con 'Our House', una residencia que afronta su cuarta temporada consecutiva y que se presenta con una producción renovada y dos conceptos actualizados: 'Meduza³' y 'SYNC'.

La programación se desarrollará en el Theatre del recinto del 27 de mayo al 30 de septiembre, con una propuesta construida, según la organización, sobre la idea de una experiencia musical auténtica y diseñada junto a The Night League, el equipo creativo detrás del club.

La residencia se plantea como un recorrido por todo el espectro del house, con la intención de tender un puente entre la energía de club más underground y el espectáculo propio del escenario principal. La apuesta pasa por una experiencia de “alto impacto” y carácter multisensorial, con el objetivo de marcar un nuevo ritmo para las noches de entre semana en Ibiza.

Meduza³: un directo híbrido con instrumentos y control MIDI

El trío italiano Meduza regresa con 'Meduza³', definido como un concepto híbrido en directo que replantea el formato clásico de dj set. La propuesta combina DJing, piano en vivo, controladoras MIDI de última generación y elementos de performance para crear un show en el que conviven instrumentación en directo y mezcla digital.

Sobre el escenario actúan juntos Luca de Gregorio, Mattia Vitale y Simone Giani, con una puesta en escena pensada para que cada sesión se perciba “espontánea y única”. Meduza ha vinculado este regreso a la energía del club y su comunidad, que describen como una fuente constante de inspiración.

SYNC: James Hype actualiza su show sincronizado con la luz

Por su parte, James Hype volverá con 'SYNC', una propuesta que se presenta actualizada para 2026 y que integra una matriz de iluminación personalizada sincronizada con sus acciones en los platos. La idea es que la parte visual traduzca en tiempo real su estilo de mezcla, basado en trucos técnicos y un enfoque “de alto octanaje”, para reforzar una experiencia audiovisual más dinámica.

Hype enmarca el retorno de la residencia en la conexión con la isla y con el público, destacando que SYNC debutó allí el verano pasado y que ahora vuelve dentro de la misma residencia.

El anuncio subraya el perfil internacional de ambos proyectos. Meduza aparece como una de las formaciones que han impulsado el retorno del house a lo más alto de las listas, con reconocimientos y cifras globales, además de su papel en 2024 con el tema oficial de la UEFA EURO 2024, “FIRE”, junto a OneRepublic y Leony.

En el caso de James Hype, la nota pone el foco en su proyección como dj y productor, con actuaciones en grandes escenarios y una base de oyentes mensual elevada en plataformas digitales, además de varios éxitos en listas británicas.

El encuentro entre el house italiano de Meduza y los ritmos británicos con peso de bass de James Hype encaja en el eje 'Connecting Cultures', señalado como uno de los pilares de la programación musical de Hï Ibiza en 2026. La organización defiende que las versiones renovadas de 'Meduza³' y 'SYNC' explotarán el potencial tecnológico y de producción del venue para construir una experiencia capaz de conectar a una pista de baile global a través del ritmo y una “conexión humana compartida”.