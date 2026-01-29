Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mauro, Armand y Clara, chefs de un restaurante de Formentera, los segundos mejores de cocineros revelación de España en Madrid Fusión

Los jóvenes recogieron el galardón en la popular feria de gastronomía

Los jóvenes cocineros del restaurante de Formentera reciben el premio en Madrid Fusión

Los jóvenes cocineros del restaurante de Formentera reciben el premio en Madrid Fusión / Balfegó

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Mauro Rivas, Armand Vidal y Clara Campoamor, chefs del restaurante Solpost, de Formentera, son lo segundos mejores cocineros revelación de España de 2026. Así, al menos, lo acredita el premio que acaban de recoger en Madrid Fusión. "Estamos muy orgullosos de ellos. ¡Merecido premio!", afirma la propiedad del establecimiento en una publicación en redes en la que aprovechan para felicitar a los ganadores: Gari Arruabarrena y Javier Ochoa, de la Masta Taberna de Zarautz.

El podio lo completan, en tercera posición, Kiko Rocher y Loli Sambal de Terra (Cullera, Valencia) y José María Borrás de Aquiara (Morvedra Nou, Menorca), que quedaron en un empate técnico. El resto de los finalistas en el concurso fueron Alejandro Ibáñez de Bodega Barahonda (Yecla, Murcia), Iñaki Gómez y Lola Palacio de Alenda (Villaviciosa, Asturias), Borja Piñeiro y Elia Pereira de Lado (Muiños, Orense), Rubén Suárez y Aarón Berenguer de Orma (Alicante) y Marc Pérez y Tània Doblas de La Sosenga (Barcelona).

El premio a cocinero revelación se fragua durante todo el año, tiempo en el que el equipo de Madrid Fusión va recorriendo restaurantes de todo el país a la caza de profesionales jóvenes de la cocina que apunten maneras para desarrollar una trayectoria prometedora. El jurado busca cocineros con formación, que lleven a cabo una propuesta personal, muy creativos y que dominen la técnica. Además, deben tener un proyecto de futuro. En función de estas experiencias, el jurado vota y, los tres con mayor puntuación son los ganadores de cada edición del concurso, en el que también se premia a los mejores reposteros y profesionales de sala.

La jefa de respostería de Solpost, Clara Campoamor, que trata de cndensar la esencia de la isla en cada una de sus creaciones, ya fue finalista en 2025 en la categoría de pastelera revelación. El establecimiento, además, cuenta con un sol Repsol.

