El eclipse en Ibiza que marcó la infancia de Ana Colomar: "De repente se hizo de noche y las gallinas se fueron a dormir"

Ibiza se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la próxima década: el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, que podrá observarse desde la isla. No es la primera vez que se verá desde la isla un eclipse espectacular. La responsable de la biblioteca de Can Ventosa, Ana Colomar, ofreció en julio de 2025 la conferencia 'Los eclipses totales de sol visibles desde Ibiza: recorrido histórico' organizada por la Asociación Cultural de Sant Joan, donde repasaba los eclipses más impactantes en los últimos años vistos desde la isla.

Eclipse solar / PI

Colomar comenzó su charla recordando la frase que le repetía su abuela: "De repente se hizo de noche y las gallinas se fueron a dormir", refiriéndose al eclipse que vivió cuando era niña. Aquella experiencia despertó su curiosidad y la llevó a investigar los eclipses que han sido visibles desde Ibiza a lo largo de la historia. Según explicó, estos fenómenos son "espectaculares", y los totales "son muy pocos", produciéndose cuando la Luna cubre completamente el Sol y genera una franja de oscuridad en la superficie terrestre, tal como ocurrió en el eclipse de 30 de agosto de 1905, del que conservaba las historias familiares.

Un recorrido histórico de los eclipses totales observados desde la isla

Durante la conferencia, Colomar presentó un recorrido histórico de los eclipses totales observados desde la isla, desde el primero documentado en 1539, pasando por el de 1860, cuando científicos internacionales vinieron a Ibiza para estudiar el fenómeno, hasta el de 1905, que evocaba con tanto cariño. Contó cómo las comunidades locales reaccionaban sorprendidas ante la repentina oscuridad, tal como hicieron las gallinas de su abuela, que se fueron a dormir a mediodía.

El eclipse lunar se produce cuando la Tierra tapa total o parcialmente la Luna / Agencias

La ponente destacó que eventos como este próximo eclipse de 2026 son una oportunidad única para disfrutar de la astronomía desde la isla y recordó que este eclipse coincidirá también en verano, al igual que el de 1905. Colomar insistió en que la conferencia tenía un carácter divulgativo, no técnico, y animó a los asistentes a prepararse para observar el fenómeno con seguridad, aprovechando la historia y la tradición que rodea a estos eclipses en Ibiza.