Debate en Ibiza tras las palabras de Marga Prohens sobre regularizar a 500.000 migrantes: "Señora presidenta, aquí ya están, no es cuestión de si caben o no"

Las declaraciones de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en las que mostró su desacuerdo con la posible regularización de 500.000 personas migrantes anunciada por el Gobierno al afirmar que “aquí no cabe todo el mundo”, han generado un amplio debate en redes sociales, especialmente en Ibiza, donde varios usuarios encuestados por Diario de Ibiza han mostrado posturas muy diversas sobre la cuestión.

Una parte significativa de las personas que han contestado defienden la regularización de las personas migrantes que ya residen en las islas. Algunos usuarios subrayan la "falta de mano de obra en sectores clave como la hostelería". Oussama Tetouani, residente en Ibiza, señala que "cada año el sector turístico tiene dificultades para encontrar trabajadores y que incluso hay empresarios que recurren a personas sin residencia legal para cubrir vacantes". En su opinión, "la regularización permitiría que estas personas cotizaran y contribuyeran al sostenimiento de servicios públicos como la sanidad o las pensiones".

Visita institucional a la nueva carpa de atención a migrantes de Ibiza / Vicent Marí

En la misma línea, Sandra Pintos apunta que "muchas de estas personas ya están trabajando y regularizar su situación permitiría que lo hicieran con derechos laborales y aportaciones a la Seguridad Social". Bernabé García insiste en que el debate no debería centrarse en si "caben o no", sino en que estas personas ya están en el territorio y que la legalización facilitaría su integración y su contribución al sistema.

Otros comentarios también defienden la regularización desde una perspectiva práctica. Paola Nadine Lima Rathcke considera que "es preferible que quienes ya están en España puedan trabajar legalmente y pagar impuestos", señalando que mantener a personas en situación irregular agrava su vulnerabilidad. En una línea similar, Javier de las Heras afirma que, "si se trata de personas que ya están trabajando en la economía sumergida, su regularización solo supondría un beneficio para el conjunto de la sociedad", aunque reconoce que puede resultar injusto para quienes han tardado años en obtener los papeles.

Migrantes llegados a Formentera este año. / Carmelo Convalia / Carmelo Convalia

No obstante, el debate también refleja posturas críticas. Luis Cámara cuestiona el argumento de la falta de mano de obra y apunta a las condiciones laborales ofrecidas en algunos sectores, denuncia jornadas excesivas, bajos salarios y empleo en negro. Por su parte, Carlos Romo expresa su malestar comparando los plazos de regularización con las listas de espera en la sanidad pública, mientras que otros usuarios muestran su preocupación por el impacto de la inmigración en los servicios públicos.

Algunos participantes desvían el foco hacia otros problemas estructurales. Jhoanna Bawag recuerda que muchas de estas personas ya residen en Baleares y pide centrar el debate en cuestiones como el acceso a la vivienda y los precios abusivos, que afectan tanto a residentes como a migrantes.

La encuesta acumula también numerosas respuestas simplemente de “de acuerdo” con la postura de Prohens, reflejando que el tema genera opiniones encontradas y una fuerte polarización social.