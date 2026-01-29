Cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en Ibiza por una carrera este domingo
La Cursa del Ibiza X Aniversario, organizada por la UD Ibiza, partirá de la puerta del estadio Can Misses
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de restricciones de tráfico y estacionamiento con motivo de la celebración de la prueba atlética popular Cursa del Ibiza X Aniversario, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero.
El Consistorio ha explicado en un comunicado que prohibirá la circulación en distintos puntos de la ciudad en varios tramos horarios. En concreto, desde las 6.30 hasta las 13 horas estará cortada la calle Campanitx, en el tramo comprendido entre las calles Germans Torres i Tur y Venda des Coloms.
Además, entre las 9.40 y las 11.30 horas prohibirá la circulación en la calle Venda des Coloms, entre Campanitx y Germans Torres i Tur; en la calle Es Cubells, entre des Freus y des Jondal; en la calle Aubarca; en la calle des Jondal, entre Es Cubells y Portinatx; en la calle Portinatx; en la calle Xarraca, en sentido ascendente entre Fornàs y des Jondal; y en la avenida Sant Josep de sa Talaia, desde la rotonda de ses Figueretes hasta la rotonda de Can Sifre, también en sentido ascendente.
En cuanto al estacionamiento, estará prohibido desde las 17 horas del sábado 31 de enero hasta las 13 horas del domingo 1 de febrero en la parte superior del aparcamiento de la calle Campanitx, situado frente a las piscinas de Can Misses, así como en la calle Venda des Coloms, en el margen derecho, en el tramo comprendido entre Campanitx y la calle Periodista Antoni Manel Garcia.
La carrera
La prueba está organizada por la UD Ibiza con la colaboración de Ibiza Blue Challenge y el Ayuntamiento de Ibiza. Se trata de una nueva cita deportiva que ofrece a los participantes la posibilidad de elegir entre dos distancias, 10 kilómetros y 5 kilómetros, ambas en circuito urbano.
La salida y la llegada de ambas pruebas estarán situadas frente al estadio de la UD Ibiza, y el recorrido incluirá como aliciente el paso final de los corredores por el interior de las instalaciones del Palladium Can Misses. Las inscripciones, con plazas limitadas a través de la plataforma Sportmaniacs, tienen precios a partir de 10 euros en función de la modalidad elegida. La inscripción incluye además un pack de la UD Ibiza de regalo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal